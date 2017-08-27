Şenol Güneş: Fizik ve moral gücünü bulmaya başladık

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor galibiyetinin ardından takımının fizik ve moral gücünü bulmaya başladığını söyledi.

Takımının Bursaspor'a pozisyon vermediğinin altını çizen deneyimli çalıştırıcı, oyuncularının daha çok pozisyon bulması gerektiğinin altını çizdi.

Şenol Güneş, maç sonu şunları kaydetti:

Kazanma isteğimiz vardı. Oyuna da yansıdı, skora da yansıdı. Daha çok pozisyon bulmamız gerekiyordu, sıkıntılı oldu ama topun akıcılığı olması lazımdı. Bazen topu ayağımızda çok tuttuk. Zemin de kendini henüz toparlamış değil, zeminin düzgün olması işimize geliyor.

Rakibe pozisyon vermedik çok fazla. Rakip de kontrataktan golü buldu, şanssız bir gol yedik. Geçen maçta da pozisyon vermemiştik ama gol yiyoruz, bunlar sıkıntı.

Daha etkili atak yapmamız gerekiyor ama zaman zaman bunlar oluyor. Aşama aşama gideceğiz. Takım fizik ve moral gücünü bulmaya başladı. Eldeki oyuncular kadar yeni gelenlerin de istenilen seviyeye gelmesi geliyor.

Önümüzde Karabük maçı var. Sonra Şampiyonlar Ligi başlıyor. Her maç zor olacaktır ama elimizde geniş bir kadro vardır. Rotasyon geniş olacaktır, bunlara alışmak lazım. Yeni oyuncuların hepsi büyük, kariyerli oyuncular ama büyük oynamaları gerekiyor.

Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sık sık rotasyon yapacağız. Gruptaki takımlar isim olarak Barcelona, Real Madrid gibi olmasa da oldukça iyi takımlar. Özellikle Leipzig gayet genç ve diri bir takım, geçen sene Bundesliga'da ligi Dortmund'un önünde 2'nci bitirdiler.

Neyin ne olacağını maçlara bakarak söyleyebiliriz. Kiev'den 2 maçta 1 puan aldık, belki de puan alsak çıkabilirdik. Burada da aynı şekilde düşünmek lazım, bizim ne yapacağımız önemli. Kendi maçlarımıza bakacağız. Kendi gücümüzü göreceğiz ve gruptan çıkmaya çalışacağız, hedefimiz gruptan çıkmak.