Şenol Güneş: Eto'o için Oğuzhan'ı da verelim!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor'un Samuel Eto'o için Kerim Frei, Ömer Şişmanoğlu ve Necip Uysal'ı istemesi üzerine "Oğuzhan'ı da verelim onlara." diyerek, taleplere tepki gösterdi.

Vincent Aboubakar'ın beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle acilen santrfor almak için girişimlerini sürdüren siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında Kamerunlu golcü Eto'o var.



Teknik direktör Şenol Güneş, 36 yaşındaki Eto'o için Antalyaspor'un Kerim Frei, Ömer Şişmanoğlu ve yanında da Necip Uysal'ı istemesi üzerine adeta küplere bindi.



Fotomaç'ın haberine göre; tecrübeli teknik adamın bu talebe karşılık, "Oğuzhan'ı da verelim onlara" diyerek Eto'o için böylesine bir takasın olmasının imkansız olduğunu dile getirdi.

Rıza Çalımbay'ın çok istediği Kerim Frei'yı kiralık, Ömer'i de bonservisi ile Eto'o'ya karşılık Antalyaspor'a teklif eden Beşiktaş; Antalyaspor'la görüşmelerini sürdürüyor.



Beşiktaş'ın Necip'in yerine önerdiği ismin ise Veli Kavlak olduğu iddia edildi.