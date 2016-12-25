Şenol Güneş: En başarısız takım biziz, hatalıyım

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor maçından sonra yaptığı açıklamada "Hedefimiz 48 puandı. Onu yapamadık ve beklentisini yaşıyoruz. Her maçı kazanmak isteyerek sahaya çıktık ancak Fenerbahçe maçında kontrollü oynadık ve diğer geride kalan her maçta kazanmak için oynadık. Şu an başarısızız. 35 puan aldık arada 13 puan var. O yarısı benim hatam onu alabilirdim. 6 puan benim yüzümden kayboldu. Oyuncularım elinden geleni sergiledi. Avrupa Kupası maçlarının çok önemli olduğunu söyledim. Mazeretleri söylemek doğru değil. En başarısız takım biziz" dedi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantepspor'u 1-0'lık skorla mağlup ettği maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş "Kendi sahamızda kazanmamız gereken bir maçı kazandık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Hatalarımız vardı. Dikine oynarken etkili olduğumuz ataklarımız vardı. Zaman zaman şut tercihlerimiz, attığımız golden daha iyi pozisyonlar varken daha fazla pozisyonları üretmemizi engelledi. Oyunun tamamında üstündük. Savunma anlayışı olarak rakibimiz hücuma çıkarken kontraya uygun oynamaya çalıştılar. Agresif oynadılar anca biz agresif değildik. Topu kaybettiğimizde bütün olarak savunma anlamında eksik oynadık. Rakibin az sayıda atakları kalemizde bitti. Verdiğimiz iki pozisyonda tehlikeliydi. Takımımın ve oyuncularımın savunma anlayışında eksik kaldığını ifade edebilirim" dedi.

"Benim gündemimde transfer yok"

Yeni transfer Ryan Babel hakkında gelen bir soru üzerine Şenol Güneş şunları söyledi:

"Transfer ile ilgili konuşacak bir şey yok. Gelen olur giden olur. Bütün oyuncular gidebilir, kalan olur. Antrenmanda kim çıkarsa bakarız. Ezbere konuşmak doğru değil. Salı günü kadro içinden 11 yapacağız. Sezon başında geç ve çok transfer yaptık. Onları alıştırmaya çalışırken, yeni oyuncu alınabilir onu da alıştırırız. Benim gündemimde transfer yok antrenmanda oyuncu varsa katkı yapıyorsa oynar. Belki oynar ve belki de oynamaz yani rekabet de olacak. Sahaya çıkan 11 ile oynanır, yedekler ile birlikte 18 kişilik kadro olur sahada. Transferi ben konuşmuyorum. Bu transferi kulüp yapar patron başkandır. Ben öncesinde fikrimi söylerim. Yazılanlar doğru değil. Gidecek olanda gelecek olan da konuşulur. 35 puan ilk yarı itibariyle başarısız sonuçtur bizim için. Biz eksik kaldık biraz. İkinci yarı düzeltmeye çalışacağız. Transfer benim gündemimde yok"



"BABEL GELDİĞİ ZAMAN GÖRÜRÜZ"



Sahada Oğuzhan ve Quaresma arasında geçen penaltı tartışması ise tecrübeli teknik adam "Genelde bazen 1-2 oyuncu yazdığımız olur. Genelde Cenk'i yazarım bugün de onu yazdım. Atacak oyuncu olduğu zaman atar. Oyuncu atamadığı zaman penaltıyı atacak oyuncu benden yetkiyi almıştır başkasına verebilir. Ricardo ile Oğuzhan'ın konuştuğu söyleniyor. Ancak penaltıyı kullanacak olana Cenk karar verir" dedi.