Şenol Güneş: Elimde Muslera vardı da oynatmadım mı?

Türkiye gazetesinden Hasan Sarıçiçek'e konuşan Şenol Güneş'in açıklaması şöyle:

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın bu sezonki hedefleri, durumu şampiyonluk şansı ile ilgili açıklamalar yaptı. Türkiye gazetesine geniş bir röportaj veren usta çalıştırıcı, Tolga'nın Muslera kadar iyi bir kaleci olduğunu söyleyip; Sosa, Gomez, İsmail, Töre gibi isimlerin gitmesini istemediğini bildirdi. İşte Şenol Güneş'in söyleşisinden satır başları:

Gruptan çıkmak başarıdır



"Takım kurmak kolay mı, oturmuş takımı bozuyor, sil baştan yapıyorsun. Bir takım iyi ise bozulması doğru mudur, asla! Bozulursa ne olacak? Sil baştan, sinerji kaybı. İstikrar adına Gomez, Sosa, Töre ve İsmail'in gitmesini istemedim. Doğru olan başarılıyı daha başarılılarla takviye etmektir. Hem ligi, hem kupaları kazanalım hem de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkalım. Bu sezon amacımız bu. Gruptan çıkarsak kendimizi başarılı addederim.

Ancak istenmeyenler gelir



Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih ile Manchester United'in yaptığı yatırımlar ile bizimki bir değil. Bizim başkanın vizyonu geniş ama ekonomik yatırımları aynı mı, değil. Madem Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefliyorum, Suarez'i, Messi'yi isterim.

Ama alamayız, 10 yıl sonra yine alamayız. Barcelona'dan Messi'yi bırak Arda'yı alabilir miyiz; 40 milyon euro! Gerçekçi olalım, biz ancak Avrupa'da büyük takımların kadroda düşünmediği isimleri alabiliriz.

Taraftarımız inanılmaz

Beşiktaş çok büyük bir camia, taraftarı inanılmaz güzel… Mütevazı, demokrat, samimi, halk tipi ama entelektüel. Ben bunu şuna benzetiyorum. İşçi gibi çalışkan, usta gibi akılcı, sanatçı gibi hisli ve üretken. Daha ilk gün beni bağırlarına bastılar.



Başkanla aramız çok iyi



Beşiktaşlılar rahat olsun, başkan Fikret Orman'la aramızdan su sızmıyor. Patron o. Biz sadece durum tespiti yaptık, çarpıtıldı. Birbirimizi iyi anlıyoruz. Başkan mükemmel biri; vizyonu geniş, olağanüstü çalışıyor. Patrona nasıl saygısızlık yaparım

Sorumluluğumuz arttı



Tamamen Beşiktaş'ın şampiyonluğuna odaklandım. Ne özel hayatım kaldı, ne de sosyal tarafım. Ümraniye'ye tesislere taşındım.

Maç ve seyahatler dışında buradan bir yere ayrılamıyorum. Varım yoğum Beşiktaş. Geçen yıl kazandığımız şampiyonluk hepimize çok daha büyük sorumluluklar yükledi!. Bu seneki şampiyonluk şansımız, diğer takımların ne kadar ise bizim de en az o kadar. Yabancı kaleciye karşı ön yargım yok. Elimde Neuer ya da Muslera vardı da, oynatmadım mı? Kaldı ki Tolga, Muslera kadar iyi. Cenk de yüzde 40'la oynuyor. Daha agresif olması lazım.

Sosa'dan daha faydalı olur



"Talisca çok yetenekli ama çok da genç. Bazı yönlerini geliştirirse Beşiktaş'a Sosa'dan daha fazla katkı sağlar. Onu oyun kurucu olarak değil, oyun yapan hamle adamı konumda düşünüyoruz."



Bu sezon sihirli dörtgen; Talisca, Oğuzhan, Atiba ve Quaresma. Bunlar çok daha iyi olmak zorundalar. Özellikle Oğuzhan geçen sezonun üstüne koymalı. Teklifler aldığını duyuyorum ama onu bir yere bırakmam. Yine; Tolgay ve Necip'in de bu dörtlüye büyük katkı sağlayacağı dönemler olacak. Üç kulvarda mücadele edeceğiz. Her oyuncumuz, her an hazır olmalı."

