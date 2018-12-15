Şenol Güneş, devre arasında Beşiktaş'ı bırakıyor mu?

T24

Beşiktaş futbol takımının teknik direktörü Şenol Güneş’in devre arasında A Milli Futbol Takımı’nın başına geçmek için siyah beyazlı ekibi bırakabileceği kaydedildi.

Güneş, dün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’le ofisinde bir araya gelmişti. Görüşmede, Güneş’in A Milli Takım konusundaki görüşlerini Demirören’le paylaştığı ifade edilmişti.

TRTSpor, görüşmeyle ilgili haberinde 'Güneş'in devre arasında takımdan ayrılıp Milli Takım’ın başına geçebileceğini' belirtmiş ve "Bu transfer sezon sonuna da kalabilir" notunu düşmüştü.

T24'e konuşan konuya yakın kaynaklar da Demirören ile Güneş'in görüştüğünü doğrıulayarak, tecrübeli teknik adamın devre arasında Beşiktaş'ı bırakarak Milli Takım'a gidebileceğini söyledi.

Rıza Çalımbay: Teklif gelirse göreve her zaman hazırım

Öte yandan, son olarak Atiker Konyaspor'u çalıştıran ve kasım ayında görevine son verilen Rıza Çalımbay, TRT Spor'da katıldığı Ajans Saati programında Beşiktaş'ı yeniden çalıştırıp çalıştırmayacağıyla ilgili soruya "Teklif gelirse göreve her zaman hazırım" şeklinde yanıt verdi.

Çalımbay, 2004/05 sezonunun devre arasında Beşiktaş'ın başına geçmiş ve 2005/06 sezonunun ilk yarısında ise görevinden ayrılmıştı.