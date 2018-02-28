Şenol Güneş, derbi 11'inde değişime gidiyor

Beşiktaş pazar günü ligde oynanan ve 3-1 kazanılan kritik Fenerbahçe derbisinin ardından ezeli rakibiyle bu kez kupada oynayacağı derbiye odaklandı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında, takımda önemli isimleri pazartesi günü oynanacak Trabzonspor maçına saklayacak.

Beşiktaş'ta cezalarını ligde çeken ve zorlu fikstürde bir kaç gün de olsa nefes alma şansı yakalayan Pepe ve Talisca'nın kupa derbisinde 11'e dönmesi bekleniyor.

Deneyimli teknik adam hastalığı sebebiyle ligde oynanan maçta kadrodan çıkarılan Oğuzhan Özyakup'u maç kadrosuna alacak ancak ilk 11'de sahaya sürmek için henüz erken olduğu görüşünde.

Kalede daha önceki kupa maçlarında olduğu gibi Tolga Zengin'e şans vermesi beklenen Şenol Güneş'in savunma hattını; Gökhan Gönül, Pepe, Vida ve Caner Erkin ile kurması bekleniyor.

Deneyimli teknik adamın orta sahada Atiba ve Necip'i hafta boyunca antrenmanlarda birlikte çalıştırdığı ve Tolgay veya Oğuzhan'a maçın gidişatına göre şans vermeyi düşündüğü belirtildi.

Hücumda cezası biten Talisca 11'e dönerken, Quaresma ve Vagner Love'ın Trabzonspor maçı düşünülerek dinlendirilmesi bekleniyor. İleri uçta Negredo ile gol arayacak Güneş'in sol kanatta Lens ve sağ kanatta Mustafa Pektemek ile derbiye başlamayı planladığı öğrenildi.

(beIN Sports)