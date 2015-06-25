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Spor

Şenol Güneş: Demba Ba bizim için çok önemli bir oyuncuydu...

Şenol Güneş, Demba Ba hakkındaki transfer söylentilerine cevap verdi

25 Haziran 2015 16:08

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, satılması gündemde olan Demba Ba için ilginç bir ifade kullandı. Güneş henüz gidişi konusunda resmi bir açıklama olmamasına rağmen Demba Ba'dan "Bizim için çok önemli bir oyuncuydu" diye bahsetti.

Beşiktaş'ın yeni teknik patronu Şenol Güneş, TFF Genel Kurulu'nda Lig TV'ye konuştu.

Sengalli oyuncunun da takımdan gitmek istediğini söyleyen tecrübeli hoca, bu konudaki arayışı "Demba Ba'nın gitmek istemesi... Ekonomik olarak külube gelir getirmesi... Böyle bir arayış var... Buuna saygı duyuyorum..." sözleriyle yorumladı.

Şenol Güneş'in bu konudaki sözlerini "Demba Ba bizim için çok önemli bir oyuncuydu" diye tamamlaması da dikkatlerden kaçmadı.

 

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