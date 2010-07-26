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Spor

ŞENOL GÜNEŞ: DAHA İYİ OLMAMIZI BEKLİYORUM VENLO (A.A)

26 Temmuz 2010 13:01

-ŞENOL GÜNEŞ: DAHA İYİ OLMAMIZI BEKLİYORUM VENLO (A.A) - 26.07.2010 - Yurt dışı kampındaki 5. hazırlık maçında Belçika'nın KRC Genk takımını 1-0 yenen Trabzonspor'da, teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın tamamına bakılması halinde olumlu işler yaptıklarını, ancak fizik, teknik ve taktik olarak daha iyi olmalarını beklediğini söyledi. Güneş, KRC Genk maçına ilişkin yaptığı değerlendirmede, daha önce de söylediği gibi hazırlık maçlarında kayıp ve kazançtan daha çok neler yapabildiklerini görmenin önemli olduğunu belirterek, ''İlk yarı olumlu oynadık. Oyunun kontrolü bakımından iyiydik. Pozisyon bulduk, rakibe de pozisyon vermedik'' dedi. İkinci yarı oyundan kopmalar yaşadıklarını kaydeden Güneş, ''İkinci yarının başında maça çıktığımızda konsantre eksikliğinden dolayı rakibe oynama şansı verdik. Daha sonra toparladık. Son bölümlerde biraz yorgunduk. 1-0 önde olmamızın da etkisiyle kontrollü oynama anlayışı daha fazla pozisyon üretmeyi ve oyun anlayışında kopukluğu meydana getirdi. Maçın tamamına bakarsak olumlu işlerimiz var ama tabi fizik, teknik, taktik olarak daha iyi olmamızı bekliyorum. Onun için bu sürede bunu normal kabul ediyorum. Her gün antrenmanlar, müsabakalar devam ediyor. Müsabakalar ve antrenmanları bir hazırlık dönemi olarak gördüğümüz için olumlu düşünüyorum. Ciddi boyutta sakatlık vermeden maçtan ayrıldık. Olumlu işler yaptığımızı düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. -''TEOFİLO'NUN KATKI YAPMASINI BEKLİYORUM''- Güneş, KRC Genk maçının galibiyet golünü atan Kolombiyalı oyuncu Teofilo'nun vize işlemleri nedeniyle kampa geç katıldığını ve bunun da bir kayıp olduğunu dile getirerek, ''Teofilo'yu daha önceki hazırlık maçlarında oynatmayı düşünüyorduk. Ama kampa zamanında katılamadı ve idmansız kaldı. İdman eksikliğini biraz giderip bu maçta oynatmayı onu düşündüm. İlk yarı kafayla iyi vuruşunu kaleci çıkardı ve ardından gol attı. Oyuna katkı yapması iyiydi ama bu sürekli olmadı. Genel olarak yapısını görmek isterken fizik olarak eksikliğini de dikkate almak gerek. Tam olarak hazır değil. Fizik durumu nedeniyle onu çıkardım'' dedi.

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