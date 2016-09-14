T24 LogoT24 Logo
Spor

Şenol Güneş: Çok sevinilecek bir olay değil, hatta üzülebiliriz

"Futbolun cilvesi, Benfica'ya golü Talisca attı"

14 Eylül 2016 03:25

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, gruptaki ilk maçında Portekiz'in Benfica takımı ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Beşiktaş, Benfica'dan kiraladığı Talisca'nın 90. dakikada frikikten attığı golle Benfica deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş,  "Çok sevinilecek bir olay değil, hatta kazanabileceğimiz bir maç olduğu için üzülebiliriz" dedi.

Talisca'nın Benfica'dan kiralandığını hatırlatan Güneş, "Futbolun cilvesi, Talisca'nın golüyle 1-1 ayrıldık. Talisca için, bizim için sevindirici, Benfica için üzücü bir sonuç oldu" ifadesini kullandı.

Basın toplantısında konuşan Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

"Çok sevinilecek bir olay değil hatta kazanabileceğimiz bir maç olduğu için üzüntü de duyabiliriz. İlk yarıda oyunu kontrol edip ikinci yarıda hamle yapmayı düşünüyorduk ancak yediğimiz gol işimizi zorlaştırdı. Kanatları iyi kullanan ortada baskı yapıp çabuk çıkan bir takımla oynamaya çalıştık. İlk yarıda ağır çıktık, ikinci yarıda daha çok pozisyona çıktık. Hak ettiğimiz golü son dakikada yaptık. Futbolun cilvesi, Talisca'nın golüyle 1-1 ayrıldık. Talisca için, bizim için sevindirici, Benfica için üzücü bir sonuç oldu. Futbol olarak daha iyi oynadık ama beklenmeyen hatalarımızı iyi kullandılar. Hatalarımızla pozisyon verdik, oyun olarak onlardan üstündük. 3 puanı da kazanabilirdik eğer o hataları yapmasaydık"

Soru & Cevap

Siz puanı kayıp olarak mı yoksa kazanç olarak mı görüyorsunuz?

Sonunda gol gelmesi sevindirici ama 3 puan alabileceğimiz bir maçtı. Üç tane hatanın üst üste olması, golü bulmaları morallerini artırdı. 

Talisca ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Talisca çok yetenekli bir oyuncu, bize geldiğinde bunu zaten gösterdi. Ama bu becerisini ve yeteneğini takım içinde oluşturması için yeterli zaman olmadı. Bugün Oğuzhan ile başladık ilk yarıya, ikinci yarıda Talisca girdi. Hamle şansımız vardı, bunu da kullandık. Takım ruhuna alıştığında çok daha iyi olacağını düşünüyorum.

Hocam Oğuzhan'ı çıkarma sebebiniz taktiksel mi?

Oğuzhan'ın bileği burkuldu, sakat sakat oynadı. Gökhan'ın da değişme durumu vardı ilk yarıyı sakat sakat oynadı. Talisca'yı zaten düşünüyordum, sakatlık da bunu getirdi.

Benfica'nın bazı oyuncularının olmadığını söylediniz, bu oyuncular döndüğünde zorluk çıkarır mı?

Bu tip konular hakkında şimdiden yorum yapmak doğru olmaz. Bizim de yetenekli oyuncularımız var, daha çok zaman var. İyi takım Benfica





 

ETİKETLER

Şenol GüneşBenficaBeşiktaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24