Şenol Güneş: Çok sevinilecek bir olay değil, hatta üzülebiliriz

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, gruptaki ilk maçında Portekiz'in Benfica takımı ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Beşiktaş, Benfica'dan kiraladığı Talisca'nın 90. dakikada frikikten attığı golle Benfica deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Çok sevinilecek bir olay değil, hatta kazanabileceğimiz bir maç olduğu için üzülebiliriz" dedi.

Talisca'nın Benfica'dan kiralandığını hatırlatan Güneş, "Futbolun cilvesi, Talisca'nın golüyle 1-1 ayrıldık. Talisca için, bizim için sevindirici, Benfica için üzücü bir sonuç oldu" ifadesini kullandı.

Basın toplantısında konuşan Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

"Çok sevinilecek bir olay değil hatta kazanabileceğimiz bir maç olduğu için üzüntü de duyabiliriz. İlk yarıda oyunu kontrol edip ikinci yarıda hamle yapmayı düşünüyorduk ancak yediğimiz gol işimizi zorlaştırdı. Kanatları iyi kullanan ortada baskı yapıp çabuk çıkan bir takımla oynamaya çalıştık. İlk yarıda ağır çıktık, ikinci yarıda daha çok pozisyona çıktık. Hak ettiğimiz golü son dakikada yaptık. Futbolun cilvesi, Talisca'nın golüyle 1-1 ayrıldık. Talisca için, bizim için sevindirici, Benfica için üzücü bir sonuç oldu. Futbol olarak daha iyi oynadık ama beklenmeyen hatalarımızı iyi kullandılar. Hatalarımızla pozisyon verdik, oyun olarak onlardan üstündük. 3 puanı da kazanabilirdik eğer o hataları yapmasaydık"

Soru & Cevap

Siz puanı kayıp olarak mı yoksa kazanç olarak mı görüyorsunuz?

Sonunda gol gelmesi sevindirici ama 3 puan alabileceğimiz bir maçtı. Üç tane hatanın üst üste olması, golü bulmaları morallerini artırdı.

Talisca ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Talisca çok yetenekli bir oyuncu, bize geldiğinde bunu zaten gösterdi. Ama bu becerisini ve yeteneğini takım içinde oluşturması için yeterli zaman olmadı. Bugün Oğuzhan ile başladık ilk yarıya, ikinci yarıda Talisca girdi. Hamle şansımız vardı, bunu da kullandık. Takım ruhuna alıştığında çok daha iyi olacağını düşünüyorum.

Hocam Oğuzhan'ı çıkarma sebebiniz taktiksel mi?

Oğuzhan'ın bileği burkuldu, sakat sakat oynadı. Gökhan'ın da değişme durumu vardı ilk yarıyı sakat sakat oynadı. Talisca'yı zaten düşünüyordum, sakatlık da bunu getirdi.

Benfica'nın bazı oyuncularının olmadığını söylediniz, bu oyuncular döndüğünde zorluk çıkarır mı?

Bu tip konular hakkında şimdiden yorum yapmak doğru olmaz. Bizim de yetenekli oyuncularımız var, daha çok zaman var. İyi takım Benfica











