Şenol Güneş: Çok güzel bir galibiyet oldu

Süper Lig’in 14. Haftasında Galatasaray’ı sahasında 3-0’lık net bir skorla geçen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş maç sonrası yaptığı açıklamada, ‘’Ne söylesem bu güzel oyunun karşılığını veremem’’ dedi.

Güneş’in maç sonu açıklaması şöyle:

Bu ligin son maçı değildi ama çok önemliydi, lider takıma oynadık. Takım olma olgusunu sahaya iyi yansıttık, hücumu da savunmayı da iyi oynadık. İyi bir ekibiz ve keyifli bir maç yaptık. Hakettiğimiz bir galibiyet oldu. Başta yönetim ve başkanı tebrik ediyorum bugünleri hazırladıkları için. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Hatalarımızın az olduğu, doğrularımızın fazla olduğu bir maç oldu. Bugünkü oyun nedeniyle teşekkür ediyorum oyuncularıma. Hangi kelimeyi söylesem de, bu güzel oyunun karşılığını veremem" Maçın ne olacağını önceden bilemeyiz ama çok güzel bir galibiyet oldu.