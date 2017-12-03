T24 LogoT24 Logo
Spor

Şenol Güneş: Çok güzel bir galibiyet oldu

''Bu maç ligin son maçı değildi ama çok önemliydi''

03 Aralık 2017 01:23

Süper Lig’in 14. Haftasında Galatasaray’ı sahasında 3-0’lık net bir skorla geçen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş maç sonrası yaptığı açıklamada, ‘’Ne söylesem bu güzel oyunun karşılığını veremem’’ dedi.

Güneş’in maç sonu açıklaması şöyle:

Bu ligin son maçı değildi ama çok önemliydi, lider takıma oynadık. Takım olma olgusunu sahaya iyi yansıttık, hücumu da savunmayı da iyi oynadık. İyi bir ekibiz ve keyifli bir maç yaptık. Hakettiğimiz bir galibiyet oldu. Başta yönetim ve başkanı tebrik ediyorum bugünleri hazırladıkları için. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Hatalarımızın az olduğu, doğrularımızın fazla olduğu bir maç oldu. Bugünkü oyun nedeniyle teşekkür ediyorum oyuncularıma. Hangi kelimeyi söylesem de, bu güzel oyunun karşılığını veremem" Maçın ne olacağını önceden bilemeyiz ama çok güzel bir galibiyet oldu.

ETİKETLER

Şenol Güneş AçıklamaDerbi BeşiktaşGalatasarayGalibiyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24