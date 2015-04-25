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Spor

Şenol Güneş: Bunlar yanlış işler, şüphe, şaibe uyandıran işler

Bursaspor teknik direktörü, 'Önceden bizi eziyorlardı şimdi yok sayıyorlar ama biz varız, ne olursa olsun devam edeceğiz' dedi

25 Nisan 2015 22:21

Bursaspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir maçından sonra bir açıklama yaparak Bursaspor'u ve ligi değerlendirdi. Türk futbolunda şüphe uyandıran, şaibe uyandıran işler yaşandığını söyleyen Güneş, Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak da "Holmen'in Fenerbahçe'ye karşı oynamayacak olması şaibedir, iki kişi arasındaki şikeden daha ağırdır" ifadelerini kullandı.

Holmen'in Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağına yönelik bir soruyu yanıtlayan Güneş, "Etik değil. Federasyon, "Oynatabilirsin ama para cezası verirsin' diyor. Ben buna da karşıyım. Şampiyonluğa oynuyor diye oynatamıyorsun. Bu şaibeye girer. İki kişi arasındaki şikeden daha ağırdır. Rakip oyuncular bir maçta kırmızı kart görüp bir maç ceza alıyor. Bizim futbolcular iki sarıdan kırmızı görüyor iki maç ceza alıyor. Bunların düzeltilmesi gerekiyor.

"Biz uygulama olarak Fenerbahçe'ye söz verdiğimiz için uyacağız. Yazın sıcakta su molası veriyorsun, bugün çok sıcak hava var, niye bugün bu saatte oynatıyorsun? Kupa maçı neden salı günü oynanıyor? Çarşamba günü oynansaydı. Demek ki kararları başkaları alıyor. Ben uyacağım ama bunlar yanlış işler. Şüphe uyandıran, şaibe uyandıran işler. Önceden bizi eziyorlardı şimdi yok sayıyorlar ama biz varız, ne olursa olsun devam edeceğiz" dedi.

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