Şenol Güneş: Bu çocuklar tarih değil, geleceği yazıyor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Euro 2020 öncesi kadro tercihlerini ve turnuva hedeflerini açıkladı. Güneş, "Bu çocuklar tarih değil, geleceği yazıyor" derken, kadronun hücum gücüne ilişkin "Hazırlık döneminde hücum anlamında takıma kimi katabiliriz ona çalışıyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş, TRT Spor'un sorularını yanıtladı. Tecrübeli teknik adam kadro tercih nedenlerini ve Euro 2020'deki hedeflerini anlattı.

68 yaşındaki teknik adam, "3 hazırlık maçı oynayacağız. Hücumda sıkıntılarımız var. Yeni gelen oyuncularımızı göreceğiz. 4 oyuncumuz fazla. Yenilerden kimi katacağımıza bakacağız. Milli takımda olan tüm oyuncularımızın olumlu davranışı bizi mutlu eder. Ülkemizde şampiyon olan takım Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'a Avrupa'da başarılar diliyorum" dedi.

Şenol Güneş'ten yabancı oyuncu transferi açıklaması

Şenol Güneş, Türkiye'deki oyuncu transferi konusunu değerlendirdi. Tecrübeli teknik adam Türk takımlarının yabancı oyuncu transfer etmesi nedeniyle yerli futbolcuların yurt dışına çıktığını söyledi.

Güneş, "Futbola biraz farklı açıdan bakalım. Yabancı oyuncuları aldık. Bizimkiler sığmadı, yurt dışına çıktı. Biz şampiyon yapsın diye oyuncu transfer ediyoruz, bizimkiler yabancı takımları şampiyon yapıyor. Uluslararası alanda futbolcuları olan takımlarla oynuyoruz. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası çok önemli. Yeni oyuncularla şimdiki oyuncuları rekabete sokarsak çok büyük iş olur. Lille'i tebrik ederiz. Bize zararı oldu, oyuncularımız geç geldi" diye konuştu.

"Biz gruptan çıkmak istiyoruz. Ama oyunumuzla bunu göstermek durumundayız. Hazırlık döneminde hücum anlamında takıma kimi katabiliriz ona çalışıyoruz. Letonya maçı oyun olarak artısı eksisi olan bir maç değil. Duran topta sorun yaşadık. 3-3 olduktan sonra hiç tempo yapamadık. Andorra maçında bastık ama netice alamadık. Letonya beklediğimizden daha etkili oldu. Kağıt üzerinde küçüksedik doğru."

Euro 2020 açılış maçında Türkiye ev sahibi İtalya ile karşılaşacak. Şenol Güneş, kritik maçın değerlendirmesini yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Savunmaya çabuk geçmemiz lazım. İtalya bunu çok iyi yapıyor. Bunu kampta göreceğiz. Norveç maçında çok güzel durduk. Hatamız var ama az. Biz üstün bir rakibe karşı oynamadık. Bizim için avantaj. Güçlü takımlara karşı iyi oynayıp başarılı olacağımızı düşündük. Kolay netice aldık. Önemli olan kendi oyunumuzu oynamak, rakibin oyununa göre kendimizi geliştirmek. Bazen istediğimiz şeyler olmuyor. Bu maçlarda Merih, Cengiz yoktu. Şimdi ne verecek? Onlara bakmamız lazım. Kaygılarla yaşıyoruz. Geçmişten ders alıp bugünü yaşayalım istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Şenol Güneş, Serdar Dursun, Adem Büyük ve Muhammet Demir'i neden kadroya almadı?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Euro 2020 için aday kadroya alınmayan Serdar Dursun, Adem Büyük, Muhammet Demir ve Caner Erkin hakkında açıklama yaptı.

"Bugün ne söylesem boş. Ozan Kabak'ın sakatlığı devam ediyor. Dorukhan'da ezik var. Abdülkadir henüz temposunu bulamadı. Kerem var, Rıdvan yeni geldi. Düşünebileceğin oyuncu var ama randıman vermeyebilir. Caner'i seviyorum ama hücum yönüyle başarılı. Hücum ve savunmaya bakınca Rıdvan'ın daha iyi olacağını düşündüm."

"Serdar, Kenan'dan daha çok gol attı. Bu ölçüyü alırsanız, bu anlayışla milli takım oyuncusu alınmaz. Okan, Bursaspor'dayken 2 defa gol kralı oldu. O takımda Hakan vardı almadım takıma. İyi oynadı ama devam ettiremedi. Milli takım oyuncusu olmak önemli. Kimi çıkarmam lazım? Burak'ı çıkarmam lazım, Kenan'ı çıkarmam lazım, Enes'i çıkarmam lazım. Enes son maçlarda iyi oynadı. Gol atmadığı için eleştirildi. Enes kaç yaşında? Serdar kaç yaşında? Adem kaç yaşında? Hangisini alırsınız? Bir şey olursa aklımda Adem de Serdar da Muhammet Demir de var. Kazanabilirsek Rıdvan'ı ne güzel. Umut beklediğimin üzerinde gitti. Bu takım hepimizin takımı."

"Bazı kulüpler bize tepki gösterdi oyuncusunu milli takıma almadığımız için. Sonra oyuncu kadroya alınmadı. Burak'la, Enes'le, Kenan'la turnuvayı götürebiliriz."

"Bu çocuklar tarih değil, geleceği yazıyor"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni oluşturulan kadronun çok sevildiğini dile getirirken, birlik beraberlik içinde hareket edilmesinin önemini anlattı.

"Bu takım seviliyor, sahipleniyor. Benim takımın değil, hepimizin takımı. Herkesin sevdiği takım. Kaçınılmaz bir fırsat. Birlik, beraberlik içinde olmalıyız. Bizim için fırsat. Futbol pazarlama tekniği bakımından çok güçlü bir silah. Farklılıklarımız olacak ama biz bir bütünüz. Kulüplerin kavga etmesi onları bitiyoruz. Ortak hayalimizden konuşalım. Bu çocuklar geleceği yazacaklar. Ürettiğiniz oyuncular size döviz getirecek. Ürettiğimiz her şeyin karşılığında birilerine hizmet ediyoruz. Okullar ihmal ediliyor. Şu an yapacağımız şey İtalya, Galler, İsviçre maçlarına hazırlanmak. Herkes söylediğini küfürle, ötekileştirmeyle ifade ediyor. Bu artık geride kaldı. Z kuşağı geldi, özgür. Yaşlıyım ama 3 kuşağı iyi biliyorum."

Son olarak kulüp çalıştırma konusuna değinen Güneş, kulüp takımı çalıştırmayı düşünmediğini ve yazılanların hayal ürünü olduğunu belirtti.