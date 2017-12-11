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Spor

Şenol Güneş: Bizim için kayıp bir 2 puan oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 berabere biten Kayserispor maçı sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

11 Aralık 2017 01:17

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 berabere biten Kayserispor maçı sonrasın açıklamalarda bulundu. İşte Şenol Güneş'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar: 

"Kazanmamız gereken bir maçtı. Oyuna iyi başladık, oyunun kontrolü bizdeydi. İkinci yarı rakip 10 kişi kaldıktan sonra sanki biz 10 kişi kaldık gibi form düşüklüğü oldu. Bireysel oldu, yavaş oynadık. Bizim için kayıp bir 2 puan oldu.

Pas isabeti olmazsa, rakip sahada olmanıza rağmen isabet olmazsa kayıp 2 puan oluyor. Hızlı oynamada, baskıda, pres yapmakta  eksik kaldık. 11'e 11 daha iyi oynadığımız bölümler vardı. 11-10'da eksik kaldık. Oyunu bozmaya, zaman geçirmeye yönelik bir maç oldu. Bu tip oyunlara alışık değiliz''

 

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