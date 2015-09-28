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Spor

Şenol Güneş: Biz şerefli birinci olmak istiyoruz

'Lider olduk ama yediğimiz goller ve verdiğimiz pozisyonlar bize yakışmıyor'

28 Eylül 2015 11:15

Beşiktaş Teknik Direkötür Şenol Güneş, Fenerbahçe'yi 3-2 yendikleri derbi sonrası Lig TV'ye konuştu. Tecrübeli hoca, "Biz şerefli birinci olmak istiyoruz" dedi.

3 puanı almaları gerektiğini ve aldıklarını belirten Güneş, 2 yıllık derbi galibiyeti hasretini "Bizim hikayemiz yok, gerçeğimiz var. Bazı istatistikler nedeniyle futbolculara baskı yapılıyor" diye yorumladı. "Lideri yendik ve lige renk getirdik. Fenerbahçe iyi bir takım..." diyen tecrübeli hoca, Başkan Fikret Orman ve 2. Başkan Ahmet Nur Çebi’ye de takıma kattıkları motivasyon nedeniyle teşekkür etti. "Lider olduk ama yediğimiz goller ve verdiğimiz pozisyonlar bize yakışmıyor. Takım olarak bize yakışmayan hatalar yapıyoruz" diyerek oyuncularını da eleştiren Beşiktaş Teknik Direktörü, lider olduklarını ama şimdi lider gibi yaşamaları gerektiğini belirtti.

"Biz şerefli birinci olmak istiyoruz" diyen Güneş, ligdeki her takımı yenmeleri gerektiğini, maç seçecek durumda olmadıklarını vurguladı. Cenk Tosun hakkında da dobra bir açıklama yapan Şenol Güneş, "Cenk'in ilk 11'i hak ettiğini düşünüyorum ama şartlar gereği olmadı. Oyuna girdiğinde müthiş hırslıydı önemli olan budur." dedi.

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