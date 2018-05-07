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Spor

Şenol Güneş, Beşiktaş'tan ayrılacağı iddialarına yanıt verdi: Gitmiyorum, buradayım!

Şenol Güneş, 100. lig maçına çıkıyor

07 Mayıs 2018 23:38

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor'u ağırladıkları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Son günlerde hakkında sezon sonunda görevi bırakacağı haberleri dolaşan Güneş, bu iddialara cevap verdi.

"Gitmiyorum, buradayım"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Galatasaray mağlubiyetinin ardından medyada sıkça dile getirilen 'bırakacak' sözlerine ve haberlerine ilk kez cevap verdi ve "Gitmiyorum buradayım" diyerek net konuştu.

Maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklama yapan Güneş, "Benim bir yıl daha kontratım var. Sabrımız teslim olduğumuzu göstermez. Herkes her insanda hata bulmaya çalışırsa, bulur. Mukavelem ne olursa olsun taraftar 'git' demediği müddetçe gitmem. dedi.

Şenol Güneş'in 100. lig maçı

Teknik direktör Şenol Güneş Kayserispor mücadelesi ile Beşiktaş'taki 3'üncü sezonunda 100'üncü lig maçına çıktı.

99 karşılaşmada 66 galibiyet alan Güneş, 13 karşılaşmada mağlup olurken 20 maçtan da beraberlikle ayrıldı ve 2 şampiyonluk yaşadı. Şenol Güneş, Beşiktaş ile beraber Vodafone Park Stadı açıldığından bu yana da iç sahada mağlubiyet görmedi. Vodafone Park'ta 36'ncı iç saha maçına çıkacak olan Güneş ve öğrencileri 35 maçta 28 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Beşiktaş'ın toplam iç saha yenilmezlik serisi ise 42 maç.

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