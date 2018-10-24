Şenol Güneş: Beşiktaş'ta mutluyum

Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman ve Teknik Direktörü Şenol Güneş , Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde GENK ile oynayacağı karşılaşma öncesi ortak bir basın toplantısı düzenledi. Güneş, sözleşmesini Türk lirasına çevirmeyi reddettiği hakkındaki iddiaları sert bir dille yalanladı ve Beşiktaş'ta mutlu olduğunu belirtti. Fikret Orman da Güneş için ''Şenol Hoca bir gün bize gelip ‘Paramı ödeyin, paramı istiyorum’ demedi'' dedi.

''Alacağım tüm parayı hibe ederim''

Hakkındaki iddialar sebebiyle medyaya kırgın olduğu gözlemlenen Güneş “Beni para üzerinden eleştirenlere önerim, aldıkları paraları devlete hibe etsinler, ben de Beşiktaş’tan bu sene alacağım tüm parayı hibe edip, Beşiktaş’ta kalmaya devam edeceğim. Madem televizyondaki yorumcular krizi düşünüyor bu kadar aldıkları paraları kurumlarından almasınlar devlete bağışlasınlar. Ben de bir yıllık ücretimi bağışlayacağım. Ben Beşiktaş’ta mutluyum diyorum” ifadelerini kullandı.

''Bizle beraber olmak isteyenlerle yola devam edeceğiz''

Kulübe ihtar çeken futbolcular olduğu şeklinde çıkan haberlere ilişkin konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise “İhtarname çekenler oluyor mu? Oluyor. Beşiktaş’ta bu gibi olaylarda, zaman içinde kontrat yenilemeye geldiği zaman yenilemeyiz, yollarımızı ayırırız. Biz, kültürümüzle ve bizle beraber olmak isteyenlerle yola devam edeceğiz” dedi. Borçsuzluk yazısı almadıkları iki futbolcu olduğunu belirten Fikret Orman, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bir kanun çıktı, uymak mecburiyetindeyiz. Kimseyle henüz masaya oturmadık. Bunu fırsat bulmuyoruz. Önce mükellefiyetimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Eylül sonu itibarıyla borçsuzluk yazısı almak için bütün oyuncularımızla anlaştık. Sadece iki oyuncumuz var. Onların da bu hafta paralarını ödeyeceğiz. O konu da kapanmış olacak. Oyuncularımız hata yapabilir. Ama onları kamuoyu önünde tartıştırmadan sorunlarımızı kendi içimizde çözeriz. Bunların bin beterleri başka kulüplerde oluyor. Bir tanesi yazılıp çizilmiyor"

''Gül bahçesinde değiliz''

Futbolculara ödeme yapılmadığı şeklindeki iddialar hakkında Orman, şunları söyledi:

“Çok başarılı bir Şampiyonlar Ligi dönemi geçirdik. Bayern Münih’i geçmemiz lazımdı, kupayı da almamız lazımdı. Çizgimizin bu olması lazım. Ligde de hiç beklemediğimiz bir 4.lük elde ettik. Aramız bozuk haberleri… Ne diyeyim yani? ‘Arkasındayız, yanındayız’ gibi şeyler söylemeyi sevmem. Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş, o da burada oturuyor. İşimize bakıyoruz. Futbolcuların ödemeleri yapılmıyor mu soruları var. Herhalde başka ülkede yaşamıyorsunuz. Ülkemizde mayıs ayından beri %50 civarında döviz artışı var. Gül bahçesinde miyiz? Değiliz. Sıkıntılar var mı? Var. UEFA lisansımız var, ödemeleri yapmadan lisans alamayız”

''Şenol Hoca ile para konuşmadım''

Orman, Şenol Güneş ile arasında soğukluk olduğu iddialarına şöyle cevap verdi:

“Günlerdir medyada ve kamuoyunda bir sürü haberler geziniyor hocamızla, oyuncularımızla alakalı… Aslında epey bir zamandır hocayla benim aramda soğukluk, birbirimizi istemediğimiz, ayrılma sürecine geldiğimiz konuşuldu. Bu bir türlü ortadan kalkmıyor. Ayrılma sürecinde olduğumuz yazılıyor. Hoca da burada ben de. Sorularınızı sorun cevaplayalım. Aramız bozukmuş, hoca mutsuzmuş… 2012’de ilk geldiğimiz sene değerli hocamız Trabzonspor’da çalışıyordu. Sezon bittiğinde hocamızla görüşmek istedim, olabilir mi diye, olmadı.

"3.5 seneyi geride bıraktık Şenol Hoca ile. Çalışma isteğimiz çok eskiden beri gelen bir süreç. Ben Şenol Abi’yi tanıdığımda 1980 senesiydi, 12 yaşındaydım. Şenol Hoca da Trabzonspor’un kaptanıydı. O zamandan beri gelen bir diyaloğumuz var. Çalıştığımız 3.5 sene içinde Şenol Hoca bir gün bize gelip ‘Paramı ödeyin, paramı istiyorum’ demedi. Aramızda böyle bir konuşma hiç geçmedi. Beşiktaş’ta para sıkıntısı, Türkiye’nin ekonomik gerçeklerine baktığımızda gözükse bile, statsız şampiyon olduğumuz senelerde de sıkıntılı süreçlerden geçtik. O gün olduğu gibi bugün de gündemimizde bu olmadı.

"Kontratı yaparken de, kontratı uzatırken de Şenol Hoca ile para konuşmadım. ‘Oyuncularım bana parayla gelmesin, oyuncularımın ödemesi yapılsın’ demiştir. ‘Transfer falan yapmayın, ilk etapta oyuncuların parasını ödeyin yoksa takımın dengesini bozarız’ da demiştir. Geçen sene ile alakalı ödemelerimizi ağustos ayının sonu itibarıyla yaptık. Bu seneyle alakalı da hocamıza bir ödeme yapmadık. Önümüzdeki günlerde bu ödemeleri yapacağız. Hoca ‘Bugüne kadar oyuncuların ödemelerini yaptınız, bana yapmadınız’ demedi.

"Gelelim hoca milli takıma gitmek istiyor konusuna. Daha önce ‘İkisini beraber yönetsin’ diye bir teklif geldi. Biz her ikisinin de yönetilmesine karşı çıktık. Hoca da gelip ‘Ben milli takıma gitmek istiyorum, orada aklım kaldı’ demedi. Hocamız mutsuz haberlerine gelelim. Evet mutsuz, ben de mutsuzum. Maç kaybedince hepimiz çok mutsuzuz. Bizim işimiz Beşiktaş taraftarını mutlu etmek. Bunu çözecek kişiler de biziz. Birini refere ederek bunun içinden çıkamayız. Şenol Hoca’ya sormak lazım, o cevap versin demeden, ortada başarısızlık varsa bundan kurtulamam. Yönetim kurulu da kurtulamaz. Birinci işimiz, işimizi iyi yapmak.

"Yönetim kurulumuzun görev süresi 2019’da bitiyor. Hocamızın sözleşmesi de 2019’da bitiyor. 2019 geldiğinde oturup konuşuruz sözleşme konusunu. Aramızda bir güven problemi yok. Yönetimimizin içinde Şenol Güneş'in ayrılmasını isteyen var mıdır? Olabilir. Fakat düşüncesi kendisini bağlar. Sıkıntılarımız var ama takım olarak iyi görüntü sunmuyoruz. Ligin daha başındayız, köprünün altından çok su akar. Hocamız tecrübeli, ben de tecrübeliyim. Bunu çözmek bizim işimiz”