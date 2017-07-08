Şenol Güneş: Barcelona, Real Madrid gibi öndeyiz; rakiplerin hayali bizi yenmek olacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, TRTSpor'da yayınlanan 'Spor Bahane' programına konuk oldu. Başarı, hayat, Beşiktaş, futbol üzerine birçok konuya değinen 'filozof' lakaplı deneyimli hoca, "Biz Beşiktaş olarak şu an öndeyiz. Barcelona, Real Madrid gibi. Rakiplerin hayali de yenmek olacak. Çünkü siz öndesiniz" dedi.

Ajax ve Barcelona efsanesi Johan Cruyff'ın kitabını okuduğunu söyleyen 65 yaşındaki teknik adam, hayatlarının benzer bir çizgiden geçtiğini dile getirdi.

TRTSpor'da 'Spor Bahane' programına konuk olan başarılı teknik adam, şunları kaydetti:

"Kutlamalar biraz uzayınca idman yapamadık"

"Sürekli değişimlere ayak uydurmak zorundasınız. Enerjimiz de var, aklımız da var. İşlerimiz iyi gidiyor. Yaşananları gece içinde değerlendirmek lazım. O ortam içerisinde sahneye çıkmak durumundasınız. Esasında bütününe bakmak lazım. Şampiyonluğun kutlanma gecesiydi. Biz neye sahip olduğumuzu iyi biliyoruz. Türk futbolseverlerin beklediği oyunu oynamak istiyoruz. Elimizde dökümanlar ve değerler var. Türkiye ile paylaşmak istiyoruz. Kendi içimizde bir kutlama oldu. Güzel geçti. Sabah idman da vardı. Biraz uzayınca bu sabah idman yapamadık."

"Renk ayrımı hiçbir zaman yapmadım"

"İşini iyi yapana saygısızlık yapıldığında tahammül edemiyorum. Renk ayrımı hiçbir zaman yapmadım. Yerimi, çizgimi de biliyorum. Ben Trabzon'da doğdum, orada doğup büyümekten de gurur duyuyorum. Futbol kente büyük katkılar yaptı. Futbol oynayan bir çocuk iyi maaş alabiliyor. Sanayi kesimi futbol olmalı. Tarihi bir şehir. Yıllarca hep boş kalıyor. Nüfus artıyor, insanlar başka yer göç ediyor"

"Cruyff'ın kitabını okudum;

hayatlarımız benzer"

"İnsan hayatında başarı bir hedef değil yolculuktur. Bunun içerisinde de imtihanlar yaşıyorsunuz. Ben spora sadece bir açıdan bakmıyorum. Son olarak Cruyff'ın kitabını okudum. Hayatlarımız da benzer diyebilirim. Kriterleri yerine koymazsanız, yanlış yaparsanız. Çocuklar şimdi çok farklı yetişiyor"

Neysem oyum. Önemli olan saygı, sevgi içerisinde birey olarak yaşamak. İstanbul'da Trabzon'u iyi temsil ettiğimi düşünüyorum"

"Hızlı konuşuyorum, bazen

söylediklerim yıllar sonra anlaşılıyor"

"Çok hızlı konuştuğum için bazen söylediklerim yıllar sonra anlaşılıyor. Prensipler, kurallar ortaya konulduğu zaman işler kolaylaşıyor. Kulüp için ortak değerler var. Siz bunları ortaya koymadığınız zaman çelişkiler başlıyor. Başarının tümü oyuncuya aittir. Beyin önemlidir. Doğru ve yanlışların da katkısı büyüktür. Hataları bizim görebilmemiz önemlidir. Kulüplerde geçmiş herkesin katkısı vardır. Teşekkür etmek gerekir. Fikret Bey de bu işi iyi yapıyor. Ben o işi yapamam. Oyuncu ve ben de yerimi bilirsem işler karışır. Sahnede oyuncular var. Yarışta önde onlar var"

"Trabzon'la anılmak diye

bir şey yok; kendisiyim"

"Değişmeden gelişme zaten olmaz. Bu mümkün değildir. Bu yaşıma gelinceye kadar yaptıklarımın çoğundan pişman değilim. Beklediğimden hızlı da gelişti. Trabzon'a tekrar geri çağırıldığımda hep ihtiyaçtan gittim ve geri çevirmedim. Trabzon'la anılmak diye bir şey yok kendisiyim. İsim vermesi değil stadyumların olması benim hoşuma gidiyor. Yaşıyorken isim olmasını istemedim. Ben zaten Trabzonluyum. O benim için verilmedi zaten, şehir için verildi. O araziler benim değil yani. (Gülüyor) İsim verildi diye ayrıcalığım da olmayacak herhalde"

"Barcelona, Real Madrid gibi öndeyiz;

rakiplerin hayali bizi yenmek olacak"

"Beşiktaş'ın en büyük başarısı ve mutluluğu samimiyet. Geçen sene şampiyon olduk, bu sene de olduk. Hayat devam ediyor. Bu ülkenin umut ışığına ihtiyacı var. Kader seni bir yerde buluşturuyor. Yeni insanlar tanıyorsunuz ve mutluluk getiriyor."

"Biz Beşiktaş olarak şu an öndeyiz. Barcelona, Real Madrid gibi. Rakiplerin hayali de yenmek olacak. Çünkü siz öndesiniz. Bizim hayalimiz de başarınının önüne geçmek olacak"

"Kendini aşamayan oyuncuyla

bir şey yapamazsınız"

"Baskı her zaman var. İdmanı iptal ettim. Kendime baskı yaptım. Önemli olan günlük yaptıklarımız. Beşiktaş'ın şu an olan başarısı kendini aşmak. Geçen sene gruptan çıkmayı düşünüyorduk onu kıl payı kaçırdık. UEFA'da da son anda kaybettik. Henüz Türk takımları olarak bu halde değiliz. Yarı yolda getiren kararlar sizi yanıltır. Beşiktaş'tan beklenen gruptan çıkabilmesi. Zaten şampiyonluk isimle eş değerdir. Kendini aşamayan, geliştirmeyen oyuncuyla hiçbir şey yapamazsınız. Sonuç alabirsiniz ama mutlu olamazsınız. Türk takımlarının daha güzel futbol oynaması gerekiyor. Taraftarlar çünkü kaçıyor. Bizim maçlar doluyor. Bu zor kolay bir şey değil. Bugüne kadar yaptıklarından farklı bir şeyler yapman gerekiyor"

"İşini seven adama kızsam da severim

"İşini seven bir adama (Quaresma) saygı duyarım. Kızsam bile severim. Takımın dengesini bozarsa olmaz. Oğuzhan da, Tosic de yapıyor."

"Başakşehir ve Fenerbahçe maçı. Birinde çok iyi oynadık. Birinde de hiç oynamadık. İki haftada bir takım bu kadar değişmez. Yükleme yaparak Fenerbahçe maçına çıktık. 3-4 olacak maç 1-1 bitti. Sonra da teşekkür ettim. Sonra da maçları kazandılar. Takımımın daha iyi oynamasını bekliyorum. Barcelona, Real Madrid olmak durumundayız. En iyisi için olmak için çalışıyoruz"