TFF Başkanı Özdemir: Yeni teknik direktör konusunda kafamızda bir isim var

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş döneminin bitmesinin ardından yaptığı açıklamada yeni hoca konusunda yerli-yabancı fark etmediğini ve kafalarında bir isim olduğunu söyledi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı bir açıklama ile tecrübeli teknik adam ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Bu gelişmenin ardından federasyon başkanı Nihat Özdemir, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Özdemir canlı yayına bağlanarak "Şenol Güneş ile dostça ayrıldık. Emekleri için teşekkür ederiz." dedi.

Milli takımın başına geçecek yeni teknik adam konusunda da konuşan TFF Başkanı "Yeni teknik adam için çalışmalar başladı. Yerli, yabancı ayrımımız yok. Kafamızda bir isim var." ifadelerini kullandı.