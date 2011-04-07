-ŞENOL GÜNEŞ AYAZ'I ZİYARET ETTİ TRABZON (A.A) - 07.04.2011 - Trabzonspor Kulübü Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bazı yöneticiler, uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından vurulan Trabzonspor Kulübü Doktoru Hakan Ayaz'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Silahlı saldırı haberini alan Şenol Güneş ile Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Nevzat Şakar, Genel Sekreter Hasan Yener ve futbolcu Tolga Zengin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine geldi. Ayaz'ın sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi alan Güneş ile beraberindeki yöneticiler, ziyaretlerinin ardından açıklama yapmadan hastaneden ayrıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ayaz'ın, bacağına isabet eden kurşunların yapılan ameliyatla çıkarıldığı öğrenildi. Evine dönmek üzere Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden ayrılan Ayaz'a, Trabzon Havalimanı mevkisinde marketten alışveriş yaptığı sırada bir araçtan kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açılmış, bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Ayaz, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Bu arada olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ve jandarma ekipleri, kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. -ARACINA SİLAHLI SALDIRI YAPILMIŞTI- Hakan Ayaz, bugünkü silahlı saldırının bir benzerini 20 Ağustos 2009'da yaşamıştı. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapılan Trabzonspor-Toulouse FC maçının ardından, merkeze bağlı Yalıncak beldesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobiline ateş açılan Ayaz, saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.