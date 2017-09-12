Şenol Güneş, Avrupa'da rekora doğru

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının yarın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynayacağı karşılaşmayla birlikte yeni bir rekorun sahibi olacak. 62 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, siyah-beyazlı ekibin başında geçirdiği 3. sezonda Avrupa'da 19'uncu karşılaşmasına çıkarak, bu alanda eşit sayıda olduğu Mircea Lucescu'nun önüne geçecek.

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da oynadığı 18 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 29 kez havalandırırken, kalesinde gördüğü 27 gole engel olamadı.

Lucescu'yu geçecek

Siyah-beyazlı takımı son 2 sezonda şampiyonluğa taşıyan ve kulüp tarihinde önemli başarılara imza atan Güneş, 2016-2017'de Avrupa Ligi'nin çeyrek finalinde Olympique Lyon ile İstanbul'da oynanan maçta Mircea Lucescu'nun rekoruna ortak olmuştu.

Beşiktaş'ta 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında görev yapan ve şu an A Milli Takım'ın başında bulunan Lucescu, 18 Avrupa kupası maçında sahaya çıkmıştı.

Siyah-beyazlılar, Lucescu'nun görev yaptığı 2 sezondaki 18 mücadelede ise rakiplerini 6 kez yendi. 4 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, 8 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Beşiktaş, Lucescu yönetiminde Avrupa kupalarında 24 gol kaydedip, 22 gol yedi.

Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç

Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın başında 6 kez sahada yer aldı.

Süper Lig'in 2015-2016 sezonunda siyah-beyazlı takımı şampiyon yapan tecrübeli teknik adam, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde takımın başında yer aldı. Beşiktaş, Güneş yönetiminde Avrupa'nın en büyük organizasyonunda birer galibiyetin ve yenilginin yanı sıra 4 beraberlik aldı ve grubu 7 puanla tamamladı.

Bu arada Porto maçıyla Beşiktaş'ın başında 7. kez Şampiyonlar Ligi maçında sahada olacak Güneş, siyah-beyazlı takıma bu organizasyonda en çok maç oynatan teknik direktör unvanını da elde edecek.