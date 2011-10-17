-Şenol Güneş avantaj peşinde MOSKOVA (A.A) - 17.10.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonlar Ligi çerçevesinde yarın akşam karşılacakları CSKA Moskova maçını kazanmaları halinde grupta çok avantajlı bir duruma geleceklerini söyledi. Güneş, Lujniki stadyumundan ilk antrenmandan önce düzenlediği basın toplantısında, grupta henüz ilk yarının tamamlanmadığını belirterek, "Yarınki maçtan sonra ilk yarıyı tamamlamış olacağız. İlk yarıda alacağımız sonuçlar önemli ve yine lider olarak dönmek istiyoruz. Bizi sonuncu görenlere şunu söylemek istiyorum: Bu grupta sonuncu da olabilirdik lider de. Hem İnter, hem de CSKA iyi ve güçlü takımlar" dedi. CSKA ile yarın akşam yapacakları karşılaşmanın son derece zorlu geçeceğini söyleyen Güneş, "Rakibimizin çok yaratıcı oyuncuları var. Burada kazanmamız halinde çok büyük bir avantaj sağlayacağız ve ikinci maç için çok rahat oluruz. Hedefimiz yarınki maçta güzel futbol oynamak ve maçı kazanmak. Amacımız play içinde çok iyi bir karşılaşma izletmek" diye konuştu. Güneş, bir gazetecinin sorusu üzerine Moskova'ya 19 oyuncuyla geldiklerini belirterek, "13 oyuncu yok burada. Bunlardan 3-4 tanesi sakat, bir tanesi cezalı. Şu anda bayağı eksiğimiz var ama sahaya çıkan oyuncularımızı eksik olarak görmüyoruz. Volkan listede yok. Burak cezalı olduğu için, Paolo Hendrik ve Vitek sakat olduğu için yok" ifadesini kullandı. Şenol Güneş, yarın akşamki maçta cezasının sona ereceğinin hatırlatılması üzerine, "Saha içinde olma önemli ama daha önemlisi takım havası oluştuğu zaman, bu yaratıldığı zaman ve oyuncularla ahenk içinde olduğunuzda saha içinde olmanızın çok da önemi yok. Benim sahada olmamdan ziyade oyuncuların ne verdiği önemli" diye konuştu. Trabzonspor'un çok kolay gol yediği yolundaki eleştirileri nasıl değerlendirdiğini sorulması üzerine Güneş, şunları kaydetti: "Futbol bir oyun. Eleştiri yapma hakkı gayet normal. Son müsabakada yediğimiz goller doğrudur, bize yakışmadı ama futbolun da güzelliği de biraz burada. Bu tip yorumların futbolcularım üzerinde olumsuz etki yapacağını düşünmüyorum. Takım olarak iyi savunma yaptığınızda iyi sonuçlar alabilirsiniz. Yarın da tüm takım olarak savunma ve tüm takım olarak hücuma dönük oynayacağız. Ama henüz yeni bir takım olduğumuzdan dolayı zaman zaman hem takım oyununda, hem de bireysel oyunda hatalarımızın olduğu doğrudur. Takım olarak üst düzeye çıkmayı amaçlıyoruz." CSKA'dan hangi oyunculardan çekildiği yolundaki bir soru üzerine Güneş, CSKA'nın takım olarak tamamen iyi oyunculardan oluştuğunu ve dolayısıyla da oyuncu oyarak değil takım olarak CSKA'ya baktıklarını söyledi. Güneş, bir başka soru üzerine CSKA'nın Avrupa'da başarılı sonuçlar alan ve dolayısıyla hakkında bilgileri bulunduğunu belirterek, Rusya'da top koşturan Türk futbolculardan bilgi almadığını kaydetti. Halil Altıntop da toplantıda yaptığı açıklamada, İnter'in grupta favori gösterildiğini ancak kendilerinin de takım içindeki "arkadaşlık ve takım ruhunu" sahaya çok iyi yansıtmaları sayesinde liderliğe yükseldiklerini belirterek, "Şampiyonlar liginde her maç çok zor. Her takımın kendine göre gücü var. Yarın aynı disiplinle, aynı ciddiyetle karşılaşmaya çıkarsak iyi bir sonuçla döneceğimizden eminim" dedi. Altıntop, CSKA'nın süratli futbolunun kendilerini korkutup korkutmadığı yolundaki bir soru üzerine de, "Hava şartları mükemmel. Bizim Türkiye'de bildiğimiz hava şartları farklı ve sıcak. Biz profesyoneliz ve hava şartlarına uyarız. 'Korkma' sözünü doğru bulmuyorum sonuçta bu bir oyun. Kendimizden eminiz ve o yüzden seyircilerin iyi bir karşılaşma izleyeceğini düşünüyorum" diye konuştu. Basın toplantısının ardından Trabzonspor Lujniki stadındaki ilk antrenmanını yaptı. Basın mensuplarının kısa bir görüntü almasının ardından antrenman basına kapalı olarak devam etti.