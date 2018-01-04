Şenol Güneş: Arda Turan'ı istemiyorum diyen bir antrenör olamaz

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Antalya'da yapılan kampta düzenlediği basın toplantısında "Arda Turan'ı istemiyorum" diye bir ifade kullanmadığını dile getirdi. Ayrıca Güneş, gündeme dair önemli açıklamalarda da bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamalarından kesitler:

"Şampiyon olmak isteyen bir takımımız var. Keyif alacağımız oyunu oynayarak başarı kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımızı mutlu etmek için çok çalışmalıyız. Güzel oyun ve iyi sonuçlar bekliyorum. Yeni yıldızlar çıkartmak istiyoruz. Planlıyız, programlıyız, ilkeliyiz... Tesadüfen iş yapıp, tesadüfen sonuçlar almıyoruz. Her maça yüzde yüz kazanmak için çıkacağız. Dürüstlüğümüzü, rakibe saygımızı bozmayacağız. Cesur olacağız, öfke kontrolü yapacağız. Geçmişe değil, geleceğe bakacağız."

"Demba Ba olabilir ancak Cenk'in yerine alınabilecek bir oyuncu değil"

Cenk Tosun'un Everton'a transferi üzerine sorulan sorulara karşı Güneş, "Cenk'in transferi %99 bitti ama hala bitti diyemezsiniz ki. Oyuncu son anda 'vazgeçtim' dese ne olacak?" dedi. Transfer haberleri arasında bulunan Demba Ba için ise "Ekonomik koşullara göre Demba Ba da olabilir ama Demba Ba, Cenk'in yerine alınacak bir oyuncu değil. Henüz net bir şey yok bu konuda" ifadelerini kullandı.

"Arda'yı istemiyorum demedim. Ozan'a çok üzülüyorum"

Beşiktaş'ın gündemindeki transferlerle ilgili de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güneş, "Arda veya Messi'yi alırsak hayır mı diyeceğim? Suarez'i alsak hayır mı diyeceğim? Konuyla ilgisi yok ama Ozan'a da çok üzüldüm. Her oyuncunun kaybolmasına üzülürsün. Bazen biz de elimizdeki oyuncuyu kaybedebiliyoruz."

Güneş'ten Balotelli yorumu

"Balotelli'nin oyunculuğunu zaten tartışmıyorum. Sindirilebilir veya değiştirilebilir bir oyuncu için uğraşırsınız. Benim aldığım bilgiler etrafına ve kendisine zarar verebileceği söyleniyor. Bu yüzden istemedim ben. Bedava mı alıyorsunuz? Yok. Büyük paraya aldık sonra hata yaparsa satmaya çalışacağız zarar edeceğiz. Sizce alalım mı, almayalım mı?(Basın mensuplarına) Oy birliğiyle almıyoruz o zaman. Sizce başkan ne diyecek acaba? İnadına alırsa bir de..."