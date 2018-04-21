Şenol Güneş: Aklıma tek bir şey geliyor; Fenerbahçe'nin içinde bir sorun mu var?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile oynadıkları maçta yaşananları değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yaşananların sebebinin sarı-lacivertli kulübün iç problemlerinden kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Pepe’nin kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldıklarını hatırlatan Güneş, “Benim açımdan baktığımda aklıma tek bir şey geliyor. Acaba Fenerbahçe’nin içinde bir sorun mu var? Maç 0-0. 10 kişi kalan biziz. Saha güzel, ambiyans güzel. Bir golümüz verilmedi. Futbolcularım sahada kimseyi tahrik etmedi” dedi.

Hürriyet’ten Mehmet Arslan’a konuşan Güneş, sosyal medyada kafasına atılan 5 dikişle ilgili ortaya atılan spekülasyonlar konusunda da, “Niye atsınlar dikişi? Ölseydim o dikiş gerçek mi olacaktı? Diyelim ki hiçbir şey atılmadı, benim de kafama bir şey gelmedi. Rahat mı edecekler? 4 yerde olaylar olmuş. Kornerde anahtar atılmış. Oyuncum sadece anahtarı göstermiş. İkinci kez olay tekrarlanmış. Hiçbir tepki vermeden, seyirciyi tahrik etmeden o bölgeden uzaklaşmış. İlla ağır komalık mı olmak lazım? İnsanlar bir film çeviriyorlar kafalarında. O zaman Şenol Güneş attırdı. ‘Kafama at dedi sonra da poz verdi...’ Sonra da bunun üzerine konuşuyorlar” ifadelerini kullandı.

"Bırakın taşı, kağıt bile atılsa ev sahibin takımın sahayı terk etmesi gerekiyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve kaptan Volkan Demirel’in olaylar sırasında iyi niyetle çaba gösterdiklerini kaydeden siyah-beyazlı teknik adam, neler yapılması gerektiği konusunda da şunları söyledi:

“Bir daha sahalarda bırakın taşı, kağıt bile atılsa ev sahibin takımın sahayı terk etmesi gerekiyor. Benim sahamda atılıyorsa, kime atılırsa atılsın, benim terk etmem lazım. O haklı bu haksız gibi, geçmişte de şu olmuştu gibi sözleri de bir yana bırakalım. Cahillikle bir yere varamayız.

Geçmişte çok yaşadık bunları. Geçmişte şu oldu, bu oldu, hesaplaşma olmaz. Artık bunların olmaması lazım. Eskiden futbolcu suçlanırdı. Eğitimsiz vs diye. Ama artık her şey değişti. Bununla birlikte davranışlar da değişmeli artık. Bakın sahaya. 10 kişi kaldık. Attığımız gol sayılmadı. Biz mi tahrik ettik? Buna rağmen hiçbir şey yapmadık.”