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Spor

Şenol Güneş adım adım Beşiktaş'a

2015-2019 yılları arasında 4 sezon Beşiktaş teknik direktörlüğü yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşamıştı

13 Aralık 2021 19:20

Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktörünü belirlemek üzere.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ayrılığından sonra teknik direktörlük görevi için arayışlarına devam ediyor.

NTV Spor'un haberine göre, 5 saat süren yönetim kurulu toplantısının ardından Beşiktaş yönetimi Şenol Güneş'te karar kıldı. Toplantıda öne çıkan isim Güneş olurken, son kararı başkan Ahmet Nur Çebi olacak. Kararda bir değişiklik olmaması halinde Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş olacak.

2015-2019 yılları arasında 4 sezon Beşiktaş teknik direktörlüğü yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşamıştı.

 

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