Şenol Güneş, Aboubakar'ın yerine golcü istedi

Beşiktaş’ın, Napoli ve Antalyaspor’u yendiği son 2 maçta 3 gol, 1 asiste imza atan Vincent Aboubakar’ın 2. yarının başında Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’na gidecek olması yönetimi harekete geçirdi.



Siyah-beyazlıların ara transferde yetenekli bir oyuncuyu takıma kazandırmak için şimdiden arayışlara başladığı belirlendi.

Teknik Direktör Şenol Güneş ile golcü takviyesi konusunda görüş alışverişinde bulunan yönetimin, maliyeti en fazla 5 milyon Euro'ya kadar olan bir forveti transfer etmek istediği öğrenildi.

Teknik heyetten gelen bu istek üzerine yaklaşık bir ay önce İzleme Komitesi’ne talimat veren Beşiktaş Yönetimi, menajerlerle de temaslara başladı.



Avrupa ve Amerika kıtasından kanat özellikli forvet arayışlarına başlayan yönetim, devre arası transfer dönemi gelmeden tespit edilen oyuncuyla anlaşmaya çalışacak.