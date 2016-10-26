T24 LogoT24 Logo
Spor

Şenol Güneş, Aboubakar'ın yerine golcü istedi

Son maçlarda attığı gollerle dikkat çeken Aboubakar'ın Afrika Kupası'na gidecek olması üzerine Şenol Güneş takviye istedi

26 Ekim 2016 13:47

Beşiktaş’ın, Napoli ve Antalyaspor’u yendiği son 2 maçta 3 gol, 1 asiste imza atan Vincent Aboubakar’ın 2. yarının başında Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’na gidecek olması yönetimi harekete geçirdi.

Siyah-beyazlıların ara transferde yetenekli bir oyuncuyu takıma kazandırmak için şimdiden arayışlara başladığı belirlendi.

Teknik Direktör Şenol Güneş ile golcü takviyesi konusunda görüş alışverişinde bulunan yönetimin, maliyeti en fazla 5 milyon Euro'ya kadar olan bir forveti transfer etmek istediği öğrenildi.

Teknik heyetten gelen bu istek üzerine yaklaşık bir ay önce İzleme Komitesi’ne talimat veren Beşiktaş Yönetimi, menajerlerle de temaslara başladı.

Avrupa ve Amerika kıtasından kanat özellikli forvet arayışlarına başlayan yönetim, devre arası transfer dönemi gelmeden tespit edilen oyuncuyla anlaşmaya çalışacak.

ETİKETLER

Vincent AboubakarBeşiktaşAfrika Uluslar Kupasıtransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24