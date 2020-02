Şenol Güneş: "Güzel oynamak zorundayız"

- \"Gidenin arkasından şikayet edip kendimizi avutacak durumda değiliz\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'nun ilk haftasında Norveç\'in Sarpsborg takımı ile karşılaşacak Beşiktaş\'ta teknik direktör Şenol Güneş ve siyah beyazlı futbolcu Cyle Larin, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenledi.

Grubun ilk maçını kendi sahalarında oynadıklarını hatırlatan Şenol Güneş, \"Grubun ilk maçını kendi sahamızda oynuyoruz, iyi başlayıp iyi bitirmek istiyoruz ve gruptan çıkmak istiyoruz. Yarın da maça iyi başlamak istiyoruz. Güzel oynamak zorundayız. Rakip, oyun tarzı itibarıyla 4-4-2\'yi iyi oynayan bir takım. Kağıt üstünde bunu sahada gösteren bir takım, oyun disiplini iyi, kompakt oynayan takım. Tüm bunları düşünerek sabırlı oynayıp kendi sahamızda üç puanla başlamak istiyoruz. Onlar 4 tur geçtiler, biz 3 tur geçtik. İlginç bir takım, kendi sahasında maçları alırken, dışarıda da sürprizler yaptı, son anlarda goller attı. Futbol anlayışı olarak iyi bir takım, bu yüzden maçı kazanmak zorundayız, takım kadromuz buna müsait. Umuyorum tüm oyuncular ellerinden gelen gayreti gösterecek\" ifadelerini kullandı.

\"GİDENİN ARKASINDAN ŞİKAYET EDİP KENDİMİZİ AVUTACAK DURUMDA DEĞİLİZ\"

Alvaro Negredo\'nun takımdan ayrılmasını değerlendiren Güneş, \"Karakter olarak insan olarak iyi bir insan, iyi bir oyuncu. Forvette sayısal fazlalıklarımız var, bir oyuncu gitse de yeterli olmayabilir. Bunu sayısal olarak söylüyorum. Söylenenlerin maksatının farklı yerlere çekildiğini bildiğim için dikkat ediyorum. Takım kadromuzda gitmesi muhtemel olan oyunculardan bir tanesiydi. Daha önce konuşulmuştu, bugün karar verilmiştir. Saygı duyuyoruz. Elimdeki oyuncular da çok iyi, o da iyi bir oyuncu. Gidenin arkasından şikayet edip kendimizi avutacak durumda değiliz. Geçen sene ve bu sezon başında forvet konuşması yapmıştık, eğer bir forvet alacaksak, elimizdeki forvet sayısı ve maliyetinin fazla olduğunu söyledik. Tekrar söylüyorum, iyi bir oyuncu, zaten kariyeri belli, o yüzden oynadı. İyi bir insanı kaybettik. Yeni takımında başarılar diliyorum. Ama elimizdeki oyuncuların da en iyisini yapacağını düşünüyorum\" dedi.

\"FUTBOL SAHADA OYNANIYOR\"

\"Derbi öncesi rotasyon yapacak mısınız\" sorusuna Güneş, \"Oynayan oyuncularımızın içerisinde zaman zaman dinlenmesi gereken isimler var, bunu rotasyon olarak algılamamak lazım. Önce maçı kazanmak gerekiyor. Rakibe göre değişebilir. Oynayan her oyuncumuz değerlidir, ismini duymadığımız takımların kolay olduğunu düşünüyoruz ama futbol sahada oynanıyor. Beklentileri farklı ama Avrupa kupalarında ses getirmek istiyorlar. Biz bunları biliyoruz, bilmemiz gerekiyor. Oynamadan maç kazanılmaz, oynayıp kazanacaksınız. Savunmada kaldıkları zaman oyunun hızlı oynanması için oyuncularımızın bunu devreye sokması lazım Saha şartları da bizi etkiliyor, bilmiyorum zemin ne kadar düzelmiştir\" yanıtını verdi.

\"KENDİNİ BIRAKMAK VE KONUŞMAK YOK, SADECE İŞLERİNİ YAPACAKLAR\"

Negredo\'nun alternatiflerinin durumu ile ilgili bilgi veren deneyimli çalıştırıcı, \"Psikolojik olarak herkesin durumu nasılsa bizim de öyle. Her şeyden etkilenebiliyoruz. Bizde idmana çıkan oyuncuların takım içi bir sorunu yok. Tabii ki Mustafa da Vagner de transfer konusunda gündeme geldi. Futbol böyle bir şey. Atiba Avrupa listesine alınmadı ama ligi kaldırması da bizim için önemli olur. Vagner, Mustafa ve Güven var, yine Babel var. Gerekirse Pepe\'yi düşünürüz, taktik değiştiririz. Bir sürü arayışa girebiliriz. Ama Vagner ve Mustafa\'nın alışma durumu bizi üzüyor. Vagner\'in yeteneklerini biliyoruz ama verimi olmadı. Mustafa biraz kendini bırakmış gibi hissettim. Mustafa kendini toparlar diye düşünüyorum, toparlamak zorunda. Vagner de öyle. Transfer ayları oyuncunun konuşma aylarıdır, bittiği andan itibaren kadrodasın ve oynamaya çalışacaksın. Kendini bırakmak ve konuşmak yok, sadece işlerini yapacaklar\" diye konuştu.

\"BABEL KANATTA DAHA VERİMLİ OYNUYOR\"

Ryan Babel\'in santrfor oynama ihtimali üzerine gelen bir soruya yanıt veren Güneş, şöyle konuştu: \"Zaman zaman ikili forvet de tek forvette oynatabilecek bir isim ama daha çok pivot santrfor olarak oynayabilecek bir isim. Kanattan olduğu zaman daha verimli oluyor. Sağda oynamak bile ters gelebiliyor. Ama ihtiyaç olduğunda bu değişikliği yapabiliriz. Giden oyuncuların şikayetini yaparak çözüm üretemeyiz, eldekileri kullanarak devam edeceğiz. Teknik olarak sorarsanız, başlangıçta bunlar kalıp bir oyuncu daha alsaydık kulübe mali ve sayısal açıdan zarar olacaktı. Hala da fazlalık var. Larin, Vagner, Mustafa, Güven ve Babel\'i koyduğunuzda birçok isim var. Önemli olan oyuncunun saha içinde verim vermesi. Hepsi iyi oyuncular. Bugün itibarıyla Larin\'i kullandığımızda, arkasında Vagner, Mustafa antrenmanda şans bulduğunda değerlendirebilirlerse, onlar da oynayabilir.\"

\"BEN MAZERET BULMUYORUM\"

Söylediklerinin çarptıldığını kaydeden Beşiktaş\'ın teknik direktörü, \"Genel sorunlar var. Başkanla kavga edersem, o başkan ben hocaysam o zaman karar verir. Sahaya mazeret bulmayalım denmiş, ben de mazeret bulmuyorum. Eksiğimiz var. Bu bir eksikliktir. Tamam saha kötü o halde kötü oynarsak normal demişim gibi, kim demiş bunu? Biz ne hakemde suç bulduk, ne bir şeyde bulduk. Ki o gün maçı kazandık, hak ettiğimizi aldık, ama alamadığımız günler oldu. Karıştırmak için yazan arkadaşlar var. 70 senedir düşünmemiş olabilirsin, kimse anlamıyor seni zaten, saygını kaybediyorsun. İnsanlara bir şey ver. Çok çirkin, sığ bir düşünce içerisine giriyoruz. Futbol böyle kalkınmaz. Ben fikirlerimi söylüyorum. Antalya maçında kaybettik, orada da söyledim, kazandığımızda da söyledim\" dedi.

\"BÖYLE BİR DÖNEMDE EKSİKLİKLER SİZİ SARSAR\"

Stat zemini üzerine konuşan 66 yaşındaki teknik adam, \"Sahanın bozukluğu sadece bizde değil. Takımın pas yapması için çalışma yapılmalı. Adam bana diyor, sahada top sekerken oynayamıyor, ıskalıyor. Ben iyi niyetle söylüyorum, her takımın sahası iyi olsun. Bundan niye rahatsızlık duyuyorlar? Oyuncumuz her maçtan sonra eleştiriliyor, kazansak da kaybetsek de. Çözüm bu değil, konuşamıyorsun, anlamıyor, empati yapmıyor. Futbol kazansın. Suçlu aramak için yapmıyorum, baktım rakiplerin birçok maçına, sahalar güzelse güzel geçiyor. Bugün şikayetçiyim ama ben oynarken sahalar öyleydi, fakat en iyisi oydu. Şimdi en iyisi değil, onu söylüyorum. Böyle bir dönemde eksiklikler sizi sarsar\" ifadelerini kullandı.

Vagner Love\'ın durumunu yorumlayan Güneş, \"Vagner iyi çalışıyor, çalışmaları çok iyi ama üretkenliği yok. Antrenmanda da istekli ama gol atmada sıkıntısı var, top kayıpları oluyor. Bu, güvensizlik de olabilir. Çözemedim ben de olayı, problem orada. Yetenekli, akıllı oyuncu. Bazen futbolcu böyle bir şey, durağan hale gelebiliyorsunuz. Çok çalışıp, üretemiyor\" değerlendirmesinde bulundu.

\"ETKİNLİK OLARAK SIKINTIMIZ YOK\"

Adem Ljajic ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Şenol Güneş şöyle konuştu: \"Yetenekli bir oyuncu, çalışıyor. Top becerisi iyi. Daha çok oyun içerisinde olan, daha çok koşan bir Ljajic olduğunda daha iyi olacağını düşünüyorum. İlk geldiğinde Talisca\'da da vardı. Daha fazla rakiple didişirse daha iyi olacağını düşünüyorum. Negredo\'ya pas atmıyorlar, Oğuzhan\'a göre oynamıyorlar deniyordu. Şimdi de Ljajic. Oyuncu takımın bir parçasıdır. İyi oyuncu her iki yönü de iyi oynar. Hep uzun top atılıyor Beşiktaş\'ta deniyor. Orta sahada oyuncu boşken atmıyorsa arkadakileri değiştirirsin. Ben bu eleştirilere saygı duyuyorum. Biz hücuma pasla veya uzun topla gidiyoruz. Etkinlik olarak sıkıntımız yok. En fazla şut atan, en fazla pozisyona giren biziz. Daha az pozisyon vermemize rağmen çok gol yedik. Aynı şekilde hücumda çok pozisyon bulduk goller atamadık. Kazansak bile gollerin olmasıyla daha iyi olacak. Antalya 4 kere geldi 3\'ü gol oldu, Erzurum daha fazla geldi o kadar atamadı.\"

Şenol Güneş, \"Fabri elinizde olsa, Karius\'u mu, Fabri\'yi mi oynatırsınız\" sorusuna \"Şu anda Karius\'u oynatırdım, olmayan üzerinden gitmem zaten. Elimde olan tüm oyunculara güvenirim\" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

LARIN: \"HOCAMIZ BENİ OYNATMA KARARI VERDİĞİNDE HAZIR OLACAĞIM\"

Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi: \"Ben kendimi hazır hissediyorum, sıkı şekilde çalışıyorum. Hocamız beni oynatma kararı verdiğinde hazır olacağım. Elimden geleni yapıp, goller atmak istiyorum. Buna baskı demem ama motivasyon diyebilirim. Beni çalışmaya devam etmeye iten de bu faktör. Kalitemi biliyorum, etrafımda da kaliteli oyuncular var. Bu anlamda bunu bir motivasyon olarak değerlendiriyorum. Her antrenmanda her maçta iyiye gittiğimi düşünüyorum. Antrenmanlardan sonra hocalarımla birlikte ekstra çalışıyorum. Gelecekte daha iyi olacağım buna inanıyorum. Buradaki uyum süreci neredeyse tamamlandı. Neredeyse 9 ay oldu. İstanbul\'da, Türkiye\'de yaşamaktan çok memnunum. İlk günden itibaren takım arkadaşlarım, kulüp personeli, taraftarlarımız bana çok iyi davrandı. iyi bir iletişim gerçekleşti aramızda. Burada olmaktan çok mutluyum.\"

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Öte yandan siyah beyazlı takım Norveç\'in Sarpsborg takımı ile yarın saat 19.55\'te oynayacağı mücadele öncesi hazırlıklarını tamamladı. 15 dakikası basına açık olan antrenmanda teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri\'nde çalışan Beşiktaş, hazırlıklarını noktaladı.

