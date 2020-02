Şenol Güneş: "Beşiktaş'a her maçı kazanmak yakışır"

\"Beşiktaş\'tan sonra kulüp çalıştırmayacağım\"

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Sırp ekibi Partizan\'ı, Vodafone Park\'ta 3-0 mağlup eden Beşiktaş, gruplara kaldı.

İlk karşılaşmanın ardından Türkiye\'ye 1-1\'lik sonuçla dönen Beşiktaş rövanş mücadelesinde, Pepe\'nin 2, Oğuzhan Özyakup\'un tek golüyle karşılaşmayı 3-0 kazanarak, Avrupa Ligi\'nde gruplara kaldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Şenol Güneş, \"İlk maçta avantaj elde ettik burada da istediğimizi sahaya yansıttık. Oyuncular da elinden geleni yaptı. Gol yemeden gol bulduk. Taraftara da teşekkürler iyi bir ambiyans vardı. Rakibi tanıyorduk. Pozisyonu düşürdüğümüz anda rakibin etkisi azalıyordu. İkinci yarıda bir tane etkili atakları var onun dışında pozisyonları yok. Bu maç daha az pozisyon vardı ama sonucu elde ettik. Bu bizim için güzel bir şey oldu turu geçtik\" şeklinde konuştu.

\"TAKIMDA DEĞİŞİKLİK OLABİLİR\"

Henüz takım olarak sıkıntılarını tam olarak çözemediğini belirten tecrübeli teknik adam, \"Pepe geldiğinden daha iyi durumda. Milli Takım\'dan gelenlerin süreye ihtiyacı var. Vida biraz daha gerisinde ama başarılı. Pepe gol attı, bu oyuncunun kendi artısı. Geçen maçta da yaptı, bu maçta da. Oyuncu için iyi tabii defansta da iyiydi. Forvetle ilgili olarak ise şu an çok var. Önde Negredo, Larin, Love var. Yetenekli oyuncular ama bunlardan birileri olacak. Bazıları gidince Umut\'la Güven\'i alternatif alacaktık ama şu an 7 tane var. Bu hem ekonomik olarak da sıkıntılı sayı. Aynı şekilde UEFA\'ya başlarken Fatih ve Necip\'le başladık bugün Pepe ve Vida ile oynuyoruz. Sezon başından beri bir takım değişikliklerin olması normal. Kale de değişebilir, defans da, orta saha da. Sıkıntılarımız tam oturmadı \" ifadelerine yer verdi.

\"FORVETTE FAZLALIK VAR\"

Süper Lig\'de hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirten Şenol Güneş, oyuncularından memnun olduğunu söyledi. Güneş, \"Oyuncuların hak etmediği şekilde maç kaybettik onun moral bozukluğunu atmamız lazımdı. Bir tane maçta 3 tane yiyen takım olarak dikkatli oynamalıydık. Düşündüğümüz gibi geçti. Ama kolay değil. 3 günde bir maç oynuyoruz. Nem oluyor, sıcak var. Değişiklik olacaktır takımda. Oğuzhan iki poz kaçırmıştı, burada girdi attı. Bu neticeyle ve motivasyonla ilgili. Oyuncularda istekli oynadı. Antalya\'da her gelen top gol olunca şok oldu. Pozisyonlarımız kaçtı. Transferlerle ilgili sayısal fazlalık var. Forvette fazlalık var. Bunun ekonomisi de var. Toplamda 6-7 oyuncuya para veriyorsunuz. Transferle ilgili bir şey diyemem giden olabilir gelen olur mu bilmiyorum. Gelmesinden çok gitmesini doğru buluyorum\" şeklinde konuştu.

\"FUTBOLCULARIMDAN MEMNUNUM\"

Caner Erkin\'i taktik nedeniyle sol önde oynattıklarını belirten Güneş, \"Sağ bekleri fizik ve tempo olarak iyiydi. Kontrol etmesi için Caner\'i kullandık. Hücumda sıkıntılar oldu. Onu da aşacak orada Adriano da var. Bunlar zenginlik transferi azaltır. Quaresma, Lens gibi oyuncular var. Ben Caner\'den de memnunum, hepsinden memnunum\" dedi.

\"PARTİZAN\'DA HÜCUM YÖNÜ KUVVETLİ OYUNCULAR VAR\"

Rakip Partizan\'ın hücum yönüne vurgu yapan deneyimli teknik adam, \"Partizan takımında hücum yönü kuvvetli oyuncular var. Her takımda oynayabilirler. Sağ bekleri hücuma iyi çıkıyor sonra stoper aldılar onu ama daha çok defansın üzerine kontrol edip baskı yapmaya çalıştık bunda da başarılı olduk. Çoğu zaman orada uzun top atıp Ricardo\'nun indirdiği toplarla da Pantic doğru yapıyordu\" ifadelerini kullandı.

\"BEŞİKTAŞ\'A HER MAÇI KAZANMAK YAKIŞIR\"

Golden sonra takımın rahatladığını belirten Güneş, \"Zor maç bekledik çünkü takım oyununda öndekiler iş yapacaktı. Ama biz de sabırsızlıkla bekledik. Golü bulunca da biz rahatladık. Partizan\'ın hücumdaki oyuncuları beklediğimden altta oynadı defansımız iyi oynayınca. Larin de iyi çalıştı. Quaresma ve Oğuzhan iyiydi. Önce grubu görmemiz gerekiyor ama Beşiktaş\'a her maçı kazanmak yakışır\" dedi.

\"TRANSFERLER TEKNİK, EKONOMİK VE İDARİDİR\"

Beşiktaş\'ın transfer politikasına da değinen Şenol Güneş, \"Transferle ilgili yönetim ve başkan takip ediyor. Adem Ljajic iyi bir oyuncu ama benim yapabileceğim bir şey yok. Transferler teknik, ekonomik ve idaridir. Bunlara da yönetim karar verir ama oyuncu olarak beğendiğim bir oyuncu. Gitme isteği önemli oyuncunun. Çözüm ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Oyuncu bizim oyuncumuz. 6 oyuncudan hangisi olacak. 6\'ncısı forma giyse diğerleri bekleyecek. Oyuncu için de zor. Onun için sezon bitince bunları da konuşmuştuk biz\" şeklinde konuştu.

\"BEN HER OYUNCUYU İSTİYORUM\"

Burak Yılmaz transferiyle ilgili de konuşan Güneş, \"Ben her oyuncuyu istiyorum. Gazetede yazanlara sorarsan kaç tane oyuncu var. Burak Yılmaz şimdi de. Sizinle de konuştum. Kulüplerle ilgili olarak, ben Messi\'yi istiyorum. Böyle bir şey yok. Söylediklerimden özel yorum çıkarıp başkanla kavga ettiriyorlar beni. Benim adıma isimler yazıldı bunlar zaman zaman spekülasyon. Ben çalışan adamım, bilmiyorum dedim. Ama bütün oyuncuları beğeniyorum ama alacaksam Suarez\'i, Messi\'yi alırım\" diye konuştu.

\"KARİUS İLE İLGİLİ OLUMSUZ BİR ŞEY SÖYLEMEDİM\"

Beşiktaş\'ın yeni kalecisi Karius hakkında olumsuz bir görüşü olmadığına değinen Güneş, \"Karius ile ilgili ben istemedim lafını hiç kullanmadım. Kaleci sorunumuz yoktu dedim, kaleci gitmek zorunda kaldı. Gitti daha uyguna kaleci almamız lazımdı. Onu incelemek açısından Fabri\'yle bir koyma çünkü onu tanıyorum. Karius ile ilgili olumsuz bir şey söylemedim ama olumlu da söyleyemem çünkü tanımıyorum. Sezon başı forvet dedik. Sorunluydu ama önce gitmesi gerekiyordu. Negredo için de bizimle olmayacak lafını herkes için söyledim, sezon başında da bizimle olmayacaktı ama gitmedi bizimle kaldı benim için fark etmez benim için hepsi aynı. Ama gitmeye yakın oyuncular vardı neden dur diyeyim hepsi gidebilir. Niye diyeyim çünkü ekonomik sebeple satılmıştır. Değişimler ekonomi ve teknik açıdan birlikte yapılır. Ben söylerken hiç bir oyuncuyla olumsuzluk yoktu. Negredo ile ilgili söylediğimiz gidip görüşsün diye ama kaldı benim için en değerli oyuncudur. Lens, Babel ve Ricardo gidebilirdi ama kaldılar. Gitmeyince Orkan var Caner\'i oynatıyoruz derken oyuncuya açabileceğimiz alan yok. Umut ile Güven\'i alternatif düşündük ama olmadı\" dedi.

\"BEŞİKTAŞ\'TAN SONRA KULÜP ÇALIŞTIRMAYACAĞIM\"

Beşiktaş\'tan sonra kulüp takımı çalıştırmak istemediğini vurgulayan Güneş, \"Kulüp takımı olarak değil ama Milli Takım olarak yaşım yeterse olabilir herhangi bir Milli Takım\'a gidebilirim buradan ayrılırsam. Sırbistan\'da iyi oyuncular var. Tosic\'le de çalıştık. İyi oyuncular var, yetiştiriyor. Ama Beşiktaş\'tan sonra bir kulüp takımında çalışmayacağım\" ifadelerini kullandı.

\"FUTBOLUN DOĞRULARINI YAPMAK İSTİYORUZ\"

Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamasını, \"Eğitimciyim. Oynadığımız oyundan keyif alıyoruz. Geçen maç da öyle oldu ama hatalı da oldu onu istemiyoruz. Futbolun doğrularını yapmak istiyoruz ama söz veremem yarın için. Ama uzun vadede herkesin iyi oynayacağı bir takımız\" sözleriyle sonlandırdı.

