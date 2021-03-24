Şenol Güneş: 2022 yolunun açılacağını düşünüyoruz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda maçı öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı, Güneş, "Zorlu bir yola çıkıyoruz. İlk iki rakibimiz gruptaki en güçlü rakipler. Sahada en iyisini yapmaya çalışacağız. Savaşan, vazgeçmeyen bir takım olmak istiyoruz. Bunları yaparsak 2022 yolununun açılacağını düşünüyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda maçı öncesi basın toplantısı yaptı,

Futbolda en üst organizasyon olan Dünya Kupası için yola çıkacaklarını söyleyen Şenol Güneş, "İlk müsabakalarımızı Hollanda, Norveç ve Letonya şeklinde oynayacağız. İyi başlamak istiyoruz. İlk iki rakibimiz gruptaki en güçlü rakipler. Onlara karşı alacağımız sonuçlar daha avantajlı hale getirebilir. Dünya Kupası'na katılma yolu aynı duygu ve düşüncelerde paylaşan futbolseverler olarak, o futbolseverlerin beklentilerine yanıt veren oyuncular olarak çok çalışacağız" dedi.

"Sportif başarıyı elde etmek için güzel bir maç oynamak istiyoruz"

"Bu zorlu yolda engeller olacaktır ama engelleri aşacak gücümüz de var" diyen Güneş, "Futbolda belki üst düzey başarılı organizasyonlara katılamadık. Şimdi olacaktır. Yarındaki başarılar, hayalimizdeki hedeflere ulaşmak için bugünü iyi geçmek istiyoruz. Bu hayalleri daha önce ortaya koyduk. Ortak hayal yaptık. Ortak hayali ortak çalışma ile başaracağımızı düşünüyoruz. Yarın güçlü bir rakiple oynayacağız. Sportif başarıyı elde etmek için güzel bir maç oynamak istiyoruz. Belki bir iki oyuncuyu kamptan çıkarabiliriz" diye konuştu.

Takım içindeki rekabet ve kalede kim olacağı konusunda ise tecrübeli teknik adam, "Mert kalecimiz. Bize katkı verdi. Uğurcan Çakır ve Altay var. Kalecilerimizden memnunuz. Önemli olan maçta görev alan oyuncunun en iyisini ortaya koymasıdır. Ona da yarın karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Ülkemizde kulüplerin Avrupa'da zaman zaman başarılı sonuçlar aldığını kaydeden Şenol Güneş, "Sadece yarışmacı bir yapımız var. Bunları aşabilecek gücümüz var. Yeni bir vizyon çizmek istiyoruz. Sportif başarıya ihtiyaç var. Önümüzdeki 3 maç var ve şimdi Hollanda maçını yaşamak istiyoruz. 1 hafta içinde 3 maç oynayacağız" diye konuştu.

Forvet hattında kime görev vereceği konusunda ise Güneş, "Burak sağlık olarak daha iyi durumda. Bunun dışında Kenan var. O sağlıklı, bir sıkıntısı yok. Enes de zaman zaman takımında oynadı. Son maçta gol atarak geldi. Elimizdeki oyuncular içerisinde bunlar içindeki en iyisini kullanacağız. Cenk biraz geride. Bunların alternatiflerini, gelecekleri için konuşmaya gerek yok" açıklamasını yaptı.

2022' hedefleri içinse A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş şöyle konuştu:

"2022 yolunun açılacağını düşünüyoruz"

"Sahada ezik olmayan ama havaya da girmeyen, savaşan, vazgeçmeyen, oyun güzelliğini sergileyen bir takım olmak istiyoruz. Bu güzel duygularla sahaya çıkıp en iyisini yapacağız. Bunları yaptığımızda 2022 yolunun açılacağını düşünüyoruz. Bütün bunlardan 2022 hayali dendiğinde, dünya çapında bir takım olmak, dünya çapında oyuncular ortaya çıkarmak... Bunlar geldiğinde, gelecek olan oyuncuların önü açılacaktır.

Saha içerisinde ne kadar yetenekli olursanız olun güven duygusu olmayınca bunu sahaya yansıtılamadığı dönemler oldu. Bu tersine çevrildiğinde uluslararası bir döneme geçebiliriz. Hem üretim hem yarışmayı çok iyi yaptığımızı söyleyemem. Dünya Kupası'na katılarak neler getireceğini göreceğiz. Zaman zaman konuşuyoruz. Ama bazı şeyleri hayata geçirmekte zorlanıyoruz. Bir sistem önümüzü tıkıyor. Dünya Kupası'nın ne olduğunu oraya gidince anlayacağız. Bir sonuç olamayacaktır. Genç çocuklarımıza bir iş alanı doğacaktır. Geçmişte öğretmenlik, subaylık vardı. Şimdi o kadar çok soyut meslekler var ki. Sanatçılık ve sporculuk gibi. İşin sadece katıldık, eğlendik değil. Bunun ekonomik, sosyolojik, kültür boyutu olacağını düşünüyoruz. Bu çok önemli. İnşallah yarınki müsabakayı geçer sonraki maçları geçer ve o zaman seviniriz."

"Cruyff'un kitabını okudum, kendi hayatımı yazsam benzer şeyleri yazardım"

Hollandalı efsane spor insanı Johan Cruyff'un ölüm yıl dönümünün hatırlatılması üzerine ise Güneş, "Cruyff'un kitabını okudum. Kendi hayatımı yazsam benzer şeyleri yazardım. Oyuncu ilişkileri, başarının verdiği doğrular hatalar, başarısızlığın yalnızlığa itmesi...

Cruyff iyi bir oyuncu olarak çıkmıştı. Ama karakterini ve genel kültürünü futbola yansıtan birisiydi. Barcelona'ya gittiğinde yeni futbol trendlerinin ve yeni oyuncuların ortaya çıkmasına katkıda bulundu.

Hollanda arazisi küçük bir ülke. Arazinin çok iyi kullanılmasını iyi düzenledi. Futbolda da bunu yaptı. Ülkenin yapısı oyun kültürünü geliştiriyor. Trabzon'da öyle bir örnek verebilirim. Doğa şartları çok güzel etki yapıyor. Futbol basit görünür ama o kadar basit değil. Biz karmaşa içinde boğulup gidiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.