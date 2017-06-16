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Spor

Şenol Güneş 2 yıl daha Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlı kulüpten resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması ve Vodafone Park'ta bir imza töreni düzenlenmesi planlanıyor

16 Haziran 2017 19:38

Beşiktaş'ın son iki sezondur teknik direktörlüğünü yapan ve bu sezonlarda 2 Süper Lig şampiyonluğu elde edip, UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale kalma başarısı gösteren Şenol Güneş, siyah-beyazlılarla iki yıllık sözleşmeye imza attı.

Bir süredir devam eden görüşmelerde bu yıla ait opsiyonunu kullanmak istemeyen Güneş, 2 yıllık yeni sözleşme talebinde bulunmuştu. Yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanırken, resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılması ve Vodafone Park'ta bir imza töreni düzenlenmesi planlanıyor.

Siyah-beyazlılar, 65 yaşındaki tecrübeli teknik adam yönetiminde çıktığı 102 maçta 62 galibiyet, 24 beraberlik ve 16 mağlubiyet istatistiklerini yakalarken, 210 puan toplayarak maç başına 2.06 puan ortalaması yakaladı.

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