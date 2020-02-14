Şenol Güneş: 14 yabancı fazla, 6-7 oyuncu yeter

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "14 oyuncu fazla, Türk oyuncuların oynaması lazım. Türk oyuncu lazımsa, kulüp yapılarına bakmamız lazım. Altyapılara yönelmemiz lazım. 14 yabancı alıyoruz, yarısı oynamıyor. 6-7 yabancı oyuncu yeter." dedi.

Şenol Güneş, Haber Global'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.



İşte Şenol Güneş'in açıklamaları: "EURO2020'ye katılmayı garantiledikten sonra uzun boşluk oldu. Hem kamp yerleri, hem maç programları yaptık. Mart'ta Slovenya ve Avusturya ile oynayacağız. Lig bitince Azerbaycan ve Kuzey İrlanda ile oynayacağız. Arkasından Hırvatistan ve Serbest İrlanda ile oynayacağız. Sonrasında İtalya'ya geçeceğiz."

"Sol bekte sayı olarak eksiğiz"

Milli Takım havuzundaki oyuncuları da değerlendiren Güneş, "Karakter ve yetenek olarak çok iyi oyuncularımız var. Merih Demiral sinerjisiyle çok katkı yapan bir oyuncuydu. Turnuvaya gelmesini isterim ama oynar mı bilmiyorum.Yusuf Yazıcı iyiye gidiyor, Abdülkadir Ömür iki haftaya dönecek. Dorukan Toköz de dönecek. Ozan Kabak'ın tekrar geri gelmesi avantaj.



Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Mert Çetin, belki liglerde oynayan oyuncular, Serdar Aziz. Sol bekte sayı olarak eksiğiz. Hasan Ali Kaldırım iyileşti ama durumu nasıl olacak bakacağız. Emre Akbaba, Mert hakan Yandaş gibi oyunculara bakacağız. Emre Akbaba uzun sakatlık geçirdi, ne kadar taşıyacak bilmiyorum. Hazırlık maçlarında göreceğiz. yeni oyuncular katacağız." ifadelerini kullandı.

"Borçların sebebi yabancı oyuncular"

Yabancı oyuncu tartışmalarını değerlendiren A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "14 oyuncu fazla, Türk oyuncuların oynaması lazım. Türk oyuncu lazımsa, kulüp yapılarına bakmamız lazım. Altyapılara yönelmemiz lazım. Borçların sebebi yabancı oyuncular. Döviz karşısında paramızı korumak istiyoruz ama paramız gidiyor. Türk futbolcusuna döviz vermemekle Türk parasını koruyamayız.



14 yabancı alıyoruz, yarısı oynamıyor. Bu yabancı transferleri kolaya getiriyor. Menajer getiriyor, tarama da yapılmadan alınıyor. Tarama yapıldığını düşünmüyorum. Ben de başarılı olsam, günlük başarı için giderim alırım yabancı. 6-7 yabancı oyuncu yeter. Galatasaray, Emre Akbaba'yı 3-4 milyon Euro'ya aldı. Onun yerine yabancı birini alsaydı kaç paraya alacaktı? 10 milyon Euro'ya alacaktı. İşte yerli oyuncu bu." diye konuştu.