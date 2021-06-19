Şenol Güneş: 0 puan ve 0 gol hayal ettiğimiz bir şey değildi, üzgünüz

EURO 2020'nin A Grubu'nda adeta hezimet yaşayan A Milli Futbol Takımı, yarın üçüncü maçında İsviçre'nin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Takım maç için hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Şenol Güneş, düzenlenen çevrimiçi basın toplantısına milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile birlikte katıldı.

"Özgüveni kaybettik"

İtalya maçının olumsuz sonucunun kendilerini çok olumsuz etkilediğini aktaran Güneş, şunları söyledi:

"Oyunumuzun beklentilerin altında kalmasıyla özgüveni kaybederken, oyun aklımızı, sabrımızı ve coşkumuzu da olumsuz etkilendi. Galler maçının ilk bölümünde de bu devam etti. Sonrasında toparladık ama yediğimiz goller sonucunda kaybettik. İki maç bize ağır geldi. İlk maçta her soncu bekleyebiliriz ama... Grupta İtalya 6 puanda, Galler 4 puanda, İsviçre 1 puanda. 0 puan ve gol atamamak hayal ettiğimiz bir şey değildi. Üzgünüz. Toplumun beklentilerini biliyoruz ve beklentilerin altında kaldık. Bunun altında kalmak da bizi olumsuz etkiledi. İlk maçtan sonra dünyanın sonu gibi bir tahribat vardı. Başarıya giden yolda başarısızlığı görmek gerekir ve bunu da aşmak gerekir. Bunu ikinci maçta aşamadık. Aşsaydık şansımız daha fazla olurdu. Galler’i yenseydik şansımız iyi olacaktı. Bugün zor, mucizelere kalan bir durumdayız. 4 yıl bekleyip, emek vererek geldiğimiz şampiyonadan geri dönmek, bizim için üzüntü verici oldu."

"Bizden bir şey olmaz hissiyle dağıldık"

"Bu oyuncular gelecek 10 yılın oyuncuları. Bir an evvel başarısızlıktan silkinip yola devam edeceğiz. Bunu 2 maçta yapamadık, yarın galibiyet için oyun anlayışında olmak istiyoruz" diyen Şenol Güneş, şöyle devam etti:

"Oyunumuzun teknik ve taktik anlayışından çok felsefesinde, kazanma ruhunda biraz daha üste çıkmamız lazım. İtalya maçında golü yiyene kadar dirençliydik. Oyun olarak iyi olmasak bile böyleydi. Sonrasında çok büyük bir takımız ve kaybettik, bizden bir şey olmaz hissiyle dağıldık. Bizi sevenler de sevmeyenler de eleştirecek. Oyundan memnun değiller ama asıl biz kendimizden memnun değiliz. Her zaman hayat istediğiniz gibi gitmez. Oyuncular bundan sıyrılıp yeni maça hazırlanacaklar. Ben de onlardan bu başarıyı bekliyorum. En iyiler arasında olmak için buraya geldik ama şu an en iyi olarak çıkamadık. Yarınki maçı alsak bile, bu iki maçtaki görüntü hayal kırıklığı oldu. Üzgünüz.

"Bu takım bizim, bu oyuncular da bizim. Herkes başarı bekliyor. Başarıyı herkes sever. Başarısızlık yalnızlıktır. Şu andaki başarısızlığı da söylerken, laf olsun diye değil, takımın sorumlusu benim, görev veren benim. Görevi yapan oyunculardır. Ama görevi ben verdiğim için buradaki başarısızlığın sorumluluğunu almak eziklik değildir. Doğru düşüncelerin bazen senaryolarda gerçeğe dönüşmediğini görebiliyorsunuz. Bu oyuncu için de böyledir. Oyuncuların teknik, taktik ve fizik güçleri sahaya yansımadı. Az yaptığımız hataları çok yaptık. O kadar olumsuzluklar oldu ki bu sıkıntılar doğdu. İki maç sonunda grupta şansımızın az olması, bizim beklediğimiz bir şey değil. Biz en azından Galler’in yerinde olmalıydık. Galler iyi değerlendirdi, biz bunu değerlendiremedik."

Çağlar Söyüncü: Üzüntü verici

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, ilk iki maçı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını, İsviçre maçını kazanarak 3 puan almak istediklerini söyledi:

"Bu durumda olduğumuzdan dolayı çok üzgünüz, bizi sevenleri, halkımıza böyle bir sonuç verdiğimiz için üzgünüz. Ama son maçımız var, son maçta en iyi şekilde, bize yakışan şekilde 3 puan alıp, devam edersek de böyle devam etmek istiyoruz. Turnuvayı kapatmak gerekirse de böyle kapatmak istiyoruz, son şansımız yarın. Hepimiz üzgünüz ama yarın yeni bir şans ve maç var. Bunun için bugünden sonra son antrenmanı yapıp yarınki maça çıkacağız."