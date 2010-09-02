-ŞENOĞLU ÇİFTLERDE İKİNCİ TURDA İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - New York'ta süren ABD Açık Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi İpek Şenoğlu, çiftler mücadelesinde ilk turu geçmeyi başardı. Şenoğlu, çiftlerde ilk kez grand slam oynayan kendisinden 11 yaş küçük Rus partneri Vitalia Diatchenko ile birlikte birinci turda İsveçli ikili Sofia Arvidsson ve Johanna Larsson'u 6-1, 2-6 ve 6-4'lük setlerle yendi. Şenoğlu ve Diatchenko, ikinci turda 14 numaralı seribaşı olan Wimbledon finalisti Rus ikili Elena Vesnina ve Vera Zvonareva ile karşı karşıya gelecek. Kariyerinde 11. grand slam turnuvasını oynayan İpek Şenoğlu, ABD Açık'ta daha önce 2004 yılında üçüncü tur, 2009'da ise ikinci tur görmüştü. Şenoğlu, WTA çiftler klasmanında 89. sırada bulunuyor.