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Spor

Senna'da geri sayım

Fenerbahçe Aurelio'nun boşluğunu İspanyol Senna ile doldurmayı planlıyor. Villerealli oyuncunun transferinin açıklanması bekleniyor

19 Ağustos 2008 03:00

İspanyol Gazete MARCA’nın haberine göre, Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız için 3 senelik bir sözleşme öneriyor ve senelik 2,5 Milyon Euro’yu oyuncuya vermeyi teklif ediyor.

Önceki günlerde Senna’nın yaptığı “kulübümde mutluyum” açıklamalarının bile Fenerbahçe’yi yıldırmadığından bahsedilen haberde, Avrupa Şampiyonası’nda yıldızı parlayan oyuncu için teknik direktör Luis Aragones’in çok ısrarcı olduğu ileri sürülüyor.

Haberin son bölümünde yer alan ifadeler ise şöyle: “Roberto Carlos’un takımı ilk sınavlarına çıktıktan sonra orta sahanın ortasında bir eksiği olduğu fark edilmiş olacak ki İstanbul ekibi bu transferin peşini bırakmıyor. Eksiğini Senna ile tamamlamak isteyen kulübün hedefi ise geçen sezon Türkiye Ligi’ni kazanan Galatasaray’ı geride bırakmak.”

Gazetenin haberinde Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcu Daniel Güiza'yı da yüksek bir bedel karşılığında kadrosuna kattığı okurlara hatırlatılıyor.

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