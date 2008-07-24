Senna müthiş teklifi reddetti...

Tempo24 - İspanyol spor gazetesi Marca, Villarreal takımının futbolcusu Marcos Senna'nın, Fenerbahçe'den gelen 3.5 milyon Euro'luk transfer teklifini reddettiğini yazdı.

Gazete, Fenerbahçe'nin Villarreal kulübün 10 milyon Euro bonservis ücreti, Brezilya asıllı İspanyol futbolcuya da sezon başına 3.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif ettiğini, ancak Villarreal'de kalmayı tercih eden Senna'nın bu teklifi kabul etmediğini belirtti.

Senna'nın Brezilya televizyonuna yaptığı açıklamaya da yer verilirken, yıldız futbolcu, ''İspanya ile Dünya Kupası'nı oynamak istiyorum ve Villarreal ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı umuyorum. Bu benim rüyam. İspanya'da 6 yılımı doldurdum ve Villarreal'de olmaktan büyük zevk alıyorum'' dedi.

Senna ayrıca, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Luis Aragones için, ''Luis büyük bir adam ve Brezilya futbolunun bir hayranı. İspanya aynı gelenekten gelmese de bizden Brezilya gibi oynamamızı istiyordu'' yorumunda bulundu.

AURELİO TRİBÜNDE

Bu arada Fenerbahçe'den İspanya'nın Real Betis takımına transfer olan Mehmet Aurelio, ilk hazırlık maçında forma giymedi.

Betis, 3. lig takımlarından Atletico Sanluqueno'yu 3-0 yenerken, Mehmet Aurelio'nun kadroya alınmaması dikkati çekti. Real Betis ile iki hafta önce resmi sözleşme imzalayıp antrenmanlara katılan Aurelio'nun, yeni takımını tribünde merdivenlere oturarak izlemesi İspanyol basınını da şaşırttı. İspanyol gazeteleri, maç ile ilgili haberlerinde, Aurelio'nun maçı izlemesini ön plana çıkardı.