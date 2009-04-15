Senna 3 hafta yok



İspanya La Liga takımlarından Villarreal'in orta saha oyuncusu Marcos Senna, sakatlığı nedeniyle 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak.



Villarreal’in tecrübeli oyuncusu Marcos Senna, 3 hafta görev yapamayacak.



Milli futbolcu Nihat Kahveci'nin de formasını giydiği Villarreal Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumartesi günü Malaga'ya 2-0 yenilgiyle biten maçta, sol bacağındaki kası zorlanan Senna, 3 hafta forma giyemeyecek.



İspanyol futbolcunun, takımının tur atlaması halinde, büyük ihtimalle 29 Nisan'da yapılacak Avrupa Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında yer alamayacağı belirtildi.



