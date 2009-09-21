Şenliğe katılan futbolcu kadrodan çıkarıldı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından VFB Stuttgart'ın kalecisi Jens Lehmann, Münih kentinde düzenlenen ve en büyük halk şenliği olarak bilinen ''Oktoberfest''e katıldığı gerekçesiyle, çarşamba günü VFB Lübeck'e karşı yapılacak Almanya Kupası maçı için kadrodan çıkarıldı.

Almanya Milli Takımı'nın da eski kalecisi olan Jens Lehmann, eğlenceye katılmasının bir yardım etkinliği çerçevesinde olduğunu ve uzun zamandan bu yana planlandığını, ancak bunu kulübüyle konuşmadığını belirterek, kulübün kararına saygı duyduğunu söyledi.

VFB Stuttgart Teknik Direktörü Markus Babbel de Lehmann'ın kadrodan çıkarılmasının yalnızca çarşamba günü yapılacak maç için mi, yoksa diğer bazı maçlar için de mi geçerli olup olmayacağı konusunun, kendisinin kulüp menajeri Horst Held ve Lehmann ile birlikte yapacağı görüşmeden sonra belli olacağını bildirdi.