ŞENKAL ATASAGUN: FETHULLAH GÜLEN GRUBUNUN YATIRIMI TÜRKİYE’NİNKİNE YAKIN

“9 Nisan Çarşamba...saat 14.3

ŞEN'le görüşme... Plaka önceden verildi. Kışla havasnıda girişi... Hiç renk vermeyen bir düzenleme. ortada kağıt benzer hiçbir şey yok..

-Turgay'la ilgili bizde olumsuz, özenle çalışılmış bir dosya yok. Biz bir kişi mafya tarafına bulaşmışsa, terör örgütleriyle bağlantısı var mı, ona bakarız. O yok. Ama çok muteber olmadığını siz de haberlerden görüyornsunuzdurb

- Önceki kadar olumsuz birn durum yşok. Ama kendisini devletin bir tarafı seviyor nedense.

- AKP felaket kadroşalıyor. Çok hızlı. Bu konudaki tüm kaygılar doğrudur. Biz takip kuruluna gerekli bilgileri veriyoruz ama, komik bir durum tabi.. Kimi kime şikayet ediyorsunuz

ABD bizi güvenilmez, dağınık bir ülke olarak görüyor. Çok zik zak çizdik. Böyle devlet olmaz. Ama biz işimizi tam yapıyoruz. Bu kurumu siyasetin tamamen dışına çıkardık



‘Gülen’le ilgili bir sürü iddia var’



Irak'la ilgili 3 diplomat konusunda biz kısa bir rapor ilettik dışişlerine. kullanmayacaksan göstereyim..26.3.2003 tarihli üç paragraf. Birincisi, kişilerin adları ve görevleri. İkincisi onlarla ilgili her hangi bir ipucu bulunamadığına ilişkin. Türkiye aleyhindde. Üçüncü, Türkiye aleyhine çalışan kişişlerin batı elçiliklerinde bolca olduğu.. altında Emre TANER imzası..

Gülenle ilgili bir sürü iddia var. Bir ara durumu kötüydü. Ama 3 aydır haber yok. bunların yatırım Türkiye'ninkine yakın desem abartma olmaz..

Barzani Talabani... Bunlar, kullanıla kullanıla kullanmayı öğrendiler. Bize karşı İran'ı onlara karşı bizi, hepimize karşı ABD'yi kullandılar. İkisi de buraya çok geldi gitti. Bize rağmen fazla şey yapabilceklerini sanmıyorum.

Bugün bir başkan gider yarın öteki başkan, ben bu bölgeyle bu kadar ilgili değilim diyebilir..



‘Medya büyük sorun, kimler kullanıyor biliyoruz’



Türkiyede ekonomiyi düzeltmediğiniz sürece terör bitmez. Bitti görünür yinebaşlar... Biz 3 Kasımdan önce bunu söyleyemeye çalıştık. Medya büyük sorun. Kimler kullanıyor, biliyoruz. O Sabah gazetelere bakınca kimin ne demek istediğini biliyoruz.

Siz gelmeden önce baktım 5 yılda bizimle ilgili 15 yazı yazmışsınız 10'u nötr, 5'inde bizi tırmalamışsınız.”



DEĞERLENDİRME

Söz konusu yazıda yıl belirtilmediğinden dolayı takvim üzerinde yapılan incelemede 9 Nisan’ın 2003 tarihinde Çarşamba gününe rast geldiği ve bu nedenle söz konusu notun “9 Nisan 2003” tarihli olduğu,

Yazı içerisinde yer alan ‘ŞEN’, ‘Kışla havasnıda girişi’, ‘Emre TANER’ ve konuşulan konuların içeriğinden Mustafa BALBAY ile görüşen şahsın Şenkal ATASAGUN olduğu değerlendirilmiştir.