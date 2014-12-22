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'Senin çocuğun yolsuzluk yapsın sen gel benim çocuğumu içeri at'

Polislere yönelik operasyonda tutuklanan Emniyet Müdürü Hayati Başdağ'ın annesi, oğlunun durumunu haksızlık olarak değerlendirdi

22 Aralık 2014 21:38

22 Temmuz'da polislere yönelik operasyonda tutuklanan eski Emniyet İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Hayati Başdağ'ın annesi, oğlunun suçsuz olduğunu savunarak, "Senin kendi çocuğun yolsuzluk yapsın sen gel benim çocuğumu içeri at" diye konuştu. 

Polislere yapılan operasyonda kelepçeli ellerini havaya kaldırarak "Haram lokma yemedim" diye bağıran Hayati Başdağ'ın annesi, oğlunun dik durduğunu asla haram lokma yemediğini söyledi.

aktifhaber.com'un haberine göre, Hayati Başdağ'ın annesi şunları söyledi: "Senin kendi çocuğun yolsuzluk yapsın sen gel benim çocuğumu içeri at. Bu adalet midir? Bu insaf mıdır? Oğlum adalet için milleti için hep çalıştı. İnan gece gündüz hep çalıştı. Alnımız açık yüzümüz ak. Bu haksızlığa dayanıyorum. Adalet var, hakim var, savcısı var, polisi var. Polis görevini yapmıyor. Oğlum gördüklerine rest mi çekeydi. 9 tane çocuğum var. Hepsi de adaletli insanlar. Onlara haram lokma yedirmedik" ifadelerini kullandı.

 

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