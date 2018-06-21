"Senin gibi kızlar üniversiteye gelene kadar patlatılıyor" diyen akademisyen kendini böyle savundu: R yerine T yazmışım

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'in sosyal medyada sarf ettiği, "Senin zihniyetindeki üniversiteye gelene kadar ortaokul ve lisede patlatılarak geliyor" sözleri tartışmaya neden oldu. Rektörlük akademisyen Özdemir hakkında soruşturma başlattı. Özdemir ise sosyal medya hesabından kendini, "R yerine T yazmışım" diyerek savundu.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'in, sosyal medyada bir kullanıcıya verdiği yanıt büyük tepki topladı. Özdemir, Twitter'da yanıt olarak yaptığı paylaşımda "Sana bir gerçeği göstereyim. Senin zihniyetindeki kızlar, senin zihniyetindeki öğretmenler tarafından üniversiteye gelene kadar ortaokul ve lisede patlatılarak geliyor ve hiç dile getirilmiyor. Bir düşün bakalım?" ifadesini kullandı.

"Sürekli siyasi konularda yazıyordu"

Hürriyet'ten Gülseven Özkan'ın ulaştığı Prof. Özdemir, kendisini şöyle savundu:

“O kullanıcı sürekli siyasi konularda yazıyordu. İnsanların sinir uçlarına dokunacak mesajlar yayınlıyordu, cevap olarak yazdım. ‘Patlatılıyor’ değil ‘parlatılıyor’ olacaktı, ‘r’ harfini ‘t’ olarak yazmışım. Parlatılıyor derken militanlaştırılıyor, yetiştiriliyor anlamında…”