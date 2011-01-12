‘Seni toprağa nasıl gömerim’

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‘Düğününe gelecektiniz’

‘Düğününe gelecektiniz’

En son bayramda gelmişti



Üsteğmen Taner Erdoğan



Geçen yıl kazayı yaralı atlatmıştı



Askerlerin taşıdığı naaşa sarılmak için protokoldeki yerini terk eden anne Feraye Gül, “Körpecik fidansın, o buz gibi toprağa seni nasıl gömerim. Nasıl dayanayım bu acıya” şeklinde feryat ederek, naaşı taşıyan askerleri durdurdu ve oğlunun tabutunu son kez öptü. Anne Gül’ün, top arabasına konulan cenazenin ardından da bir süre koşarak arabaya tutunmaya çalışması, duygulu anlar yaşamasına neden oldu. Duygu Gül ise 2 yıl önce evlendiği eşine, “Seni seviyorum” sözleriyle veda etti. Gül’ün naaşı saygı atışının ardından Cebeci Askeri Şehitliği’ne defnedildi.Orgeneral Koşaner’in eşi Nurdan Koşaner başta olmak üzere Ankara’da görevli tüm orgenerallerin eşleri de acılı anne Feraye Gül’ü teskin etmeye çalıştı.Kazada şehit olan Üsteğmen Fikri Dilsiz’in Mersin’deki babaocağında yas var. Şehidin anneannesi Ayşe Fatma Oturan, taziyeye gelenlere, “Herkes düğününe gelecekti. Niye erken geldiniz” diye ağıt yaktı. Acı haber üzerine şehidin annesi Zeliha ve emekli polis baba Hasan Hüseyin Dilsiz, önceki akşam Ankara’ya gitti. Kızı ve damadının Ankara’ya gitmesi üzerine taziyeleri kabul eden anneanne Ayşe Fatma Oturan, şehit olan torununun İzmir’de görev yaptığını, eğitim amacıyla geçici olarak Ankara’ya görevlendirildiğini belirterek, “5 ay önce Ankara’ya gitmişti. Şubat ayında da görevini tamamlayıp tekrar İzmir’e dönecekti” dedi.Düşen helikopterde bulunan 4 askerle birlikte şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Kemal Taşçı’nın İstanbul Güngören’deki evinde yas var. Haberi alan baba Müslüm Taşçı, annesi Hamiyet Taşçı ile kardeşi Enes Taşçı Ankara’ya gitti. 28 yaşındaki şehit Üsteğmen Kemal Taşçı’nın yaklaşık dört senedir Ankara’da yaşadığı, Özlem Taşçı ile iki senedir evli olduğu öğrenildi. Şehit Taşçı’nın en son geçen Kurban Bayramı’nda ailesinin İstanbul’daki evine geldiği belirtildi. Kara pilot üsteğmen Kemal Taşçı’nın cenazesi, bugün Ataköy 5. Kısım Camii’nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verilecek. 10 saat önce evinden dönmüştüŞehit düşen, hafta sonu tatilini geçirmek üzere memleketi Tokat Erbaa’ya gelmiş, kazadan 10 saat önce Ankara’ya dönmüştü. Taner Erdoğan, 6 ay önce Erbaa’da avukatlık yapan Gonca Erdoğan’la evlendi. Hafta sonları Erbaa’ya gelerek görüşebiliyorlardı. Geçen hafta sonu da memleketindeyki Üsteğmen Erdoğan... Kardeşi Ahmet Erdoğan, “Sabah yolcu ettik, akşam kaza haberini aldık” derken gözyaşı döküyordu. Babası Behlül, annesi Habibe ve eşi Gonca Erdoğan da cenazeyi almak üzere dün Ankara’ya gitti. Taner Erdoğan bugün memleketi Erbaa’da toprağa verilecek.Kara Pilot Üsteğmen Şükrü Pürlü’nün şehit haberi ailesine gece geç saatlerde ulaştı. Şehit üsteğmenin işçi olarak çalışan babası Feyzi Pürlü ve annesi Neşe Pürlü, cenazeyi teslim almak üzere sabah erken saatlerde Ankara’ya gitti. Kendisinden büyük 3 ablası bulunan Pürlü’nün bekâr ve ailenin tek erkek çocuğu olduğu belirtildi. Kara Pilot Üsteğmen Şükrü Pürlü 25 Mayıs 2010 tarihinde İstanbul Samandıra’dan kalkan ve Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde elektrik tellerine çarparak düşen uçaktan kolu kırılarak kurtulmuştu. Şehitin cenazesi Sivas’a getirilerek, bugün öğleyin Ulu Camii’nde kılınacak namaz ardından toprağa verilecek.