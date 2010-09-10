'Seni mermi manyağı yapsam yeridir!'

T24 - AKP Niğde Milletvekili Muharrem Selamoğlu, Bor İlçesi'ndeki bayramlaşmanın ardından kendi kullandığı otomobille Niğde'ye giderken kavşakta başka bir otomobille çarpıştı. Milletvekili Selamoğlu, savrulan otomobilinin hava yastığının açılmasıyla kazadan yara almadan kurtulurken, aracı hasar gören 37 yaşındaki Ekrem Yavaş, kazaya neden olduğunu ileri sürdüğü Selamoğlu'nu, “Seni kurşun manyağı yapıp öldürsem yeri değil mi?” diye tehdit etti.



İddiaya göre, AKP Niğde Milletvekili Muharrem Selamoğlu, dün sabah Bor İlçesi'ndeki bayramlaşmanın ardından 06 ECZ 97 plakalı otomobiliyle, Niğde'ye gitmek için yola çıktı. Saat 09.45 sıralarında Selamoğlu yönetimindeki otomobil, Niğde- Kayseri yolu kavşağında, Kayseri'den Mersin yönüne giden Ekrem Yavaş yönetimindeki 38 UV 682 plakalı otomobille çarpıştı.



Milletvekili Selamoğlu, savrulan otomobilinin hava yastığının açılmasıyla kazadan yara almadan kurtuldu. Ancak kazada otomobili hasar gören Ekrem Yavaş'ın kavşağa kontrolsüz bir şekilde girerek kazaya neden olduğunu ileri sürdüğü Muharrem Selamoğlu'na tepkisi sert oldu. Öfkeli sürücü Yavaş, “Ya beni görmedin mi kardeşim sen ya. Şimdi seni şurada vursam, kurşun manyağı yapıp öldürsem, yeri değil mi?” diye bağırdı.



AKP Milletvekili Muharrem Selamoğlu da “Tamam sus” diyerek karşılık verdi. Selamoğlu'nun milletvekili olduğunun söylenmesi ve araya girenlerin telkinleriyle sürücü Yavaş sakinleştirildi, olay büyümeden önlendi.



Kazayı duyarak olay yerine gelen Niğde Valisi Alim Barut, AKP Niğde Milletvekili İsmail Göksel, Niğde Belediye Başkanı AKP'li Faruk Akdoğan, Niğde Garnizon Komutanı Jandarma Albay İsmet Cansaran da Milletvekili Selamoğlu ve diğer sürücü Yavaş'a geçmiş olsun dileklerini iletti.



Sürücü Ekrem Yavaş'ın tehdidiyle ilgili de Milletvekili Selamoğlu şikayetçi olmayınca işlem yapılmadı. Maddi hasarlı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



