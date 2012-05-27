2014 Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarına Avusturya'da hazırlanan A Milli Futbol Takımı'nın, bu sabah yapılması planlanan antrenmanın iptal olması nedeniyle futbolcular ve teknik ekip şehir turuna çıktı. Tur sırasında gazetecilerle tartışan Volkan Demirel, bir foto muhabire, seni evden aldırmazsam...'' dedi.

Futbolcular ve teknik ekibin şehir turunu görüntülemek isteyen HaberTürk Gazetesi foto muhabiri Vedat Danacı ile milli takım kalecisi Volkan Demirel arasında tartışma yaşandı.

Vedat Danacı'nın görüntü almasına sinirlenen milli kaleci, "Ben seni yazdım oğlum, seni evden aldırmazsam ben de Volkan Demirel değilim" diyerek foto muhabirinin üzerine yürüyünce araya takım arkadaşları ve yardımcı antrenör Tayfun Korkut girerek olayın büyümesini engelledi.

Volkan Demiral akşam saatlerinde olayla ilgili Twitter'dan şu açıklamaları yaptı: