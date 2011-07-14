-ŞENGÜL'Ü HSYK CEZALANDIRMIŞ ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Köksal Şengün'ün Bolu Hakimliğine yetkilendirilmesine ilişkin ''Hakkında 31 Ağustos 2010 tarihinde inceleme ve soruşturma izni verilen Sayın Köksal Şengün'ün, soruşturma sonunda eylemler, sabit görüldüğünden 11 Temmuz 2011 tarihinde yer değiştirme cezası ile cezalandırılmasına, o yerde göreve devamı yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine varıldığından cezanın kesinleşmesine kadar Bolu Hakimliğinde yetkilendirilmesine karar verilmiştir'' açıklamasında bulundu. HSYK'nın internet sitesindeki açıklamada, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Köksal Şengün'ün Bolu Hakimliğine yetkilendirilmesi sebebiyle çıkan haber ve yorumlar üzerine basın açıklamasının gerekli görüldüğü ifade edildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Kamuoyunda 'Ergenekon' olarak bilinen davada yargılamayı etkilemeye yönelik çalışma yapmak, silahlı terör örgütüne üye olmak ve yargı görevini etkileme suçunu işlediklerinden bahisle haklarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2010/857 sırasına kayden cezai soruşturma başlatılan bazı şahıslarla uygunsuz hareket ve ilişkiler kurarak mesleğin şeref ve nüfuzunu, şahsi onur ve saygınlığını yitirdiği, yaptığı işler ve davranışlarıyla görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısını uyandırdığı iddialarıyla hakkında 31 Ağustos 2010 tarihinde inceleme ve soruşturma izni verilen Sayın Köksal Şengün'ün, soruşturma sonunda eylemler, sabit görüldüğünden 11 Temmuz 2011 tarihinde yer değiştirme cezası ile cezalandırılmasına, o yerde göreve devamı yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine varıldığından cezanın kesinleşmesine kadar Bolu Hakimliğinde yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Adı geçen Mahkeme Başkanının son günlerde verdiği karar ve muhalefet şerhleri nedeniyle böyle bir tasarrufa tabi tutulduğu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili hakkında; 31 Ağustos 2010 tarihinde inceleme ve soruşturma izni verilmiş, 3 Aralık 2010 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Adalet başmüfettişleri tarafından düzenlenen ön raporda, adı geçen hakimin geçici bir tedbirle başka bir yargı çevresinde görevlendirilmesi istenmiş, 13 Aralık 2010 tarihinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığının talebini mevcut delil durumuna göre reddetmiş, 11 Nisan 2011 tarihinde ilgilinin görev yerinin değiştirilmesi talepli soruşturma raporu 2. Daireye intikal etmiş, 5 Mayıs 2011 tarihinde 2. Daire ilgilinin savunmasının alınmasından sonra tedbir talebinin değerlendirilmesine karar vermiş, 6 Temmuz 2011 tarihinde ilgilinin savunması 2. Daireye gelmiş, 11 Temmuz 2011 tarihinde dosya dairesinde görüşülmüştür. Yukarıdaki takvimden de anlaşılacağı gibi normal disiplin prosedürü işlemiş ve 11 Nisan 2011 tarihinde tedbir talepli olarak gelen dosya 11 Temmuz 2011 tarihinde karara bağlanmıştır. Anayasamızın 20/2. maddesinde yer alan kişisel verilerin korunması ilkesi gözetilerek, adı geçen hakim hakkında disiplin cezası verilmesi ve başka yerde yetkilendirme tedbiri uygulanmasına esas alınan ve mahkeme kararına istinaden yapılan fiziki takip tutanakları ile telefon görüşme kayıtları kamuoyu ile paylaşılmamıştır.''