Şengül Hablemitoğlu: Eşimin cinayeti siyasi amaçlar için kullanılmak isteniyor

13 yıl önce silahlı saldırı sonucu öldürülen Necip Hablemitoğlu'nun eşi Prof. Şengül Hablemitoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cinayetle ilgili 'paralel yapı' iddiasına ilişkin açıklama yaptı. "Eşinin cinayetini hükümetin siyasi amaçları için kullanmak istediğini" söyleyen Şengül Hablemitoğlu, “Paralel yapıyla mücadelede Hablemitoğlu cinayetinin bir malzeme olarak kullanıldığını düşünüyorum. 2 yıldır medya ‘Bunu paralel yaptı' dememizi bekliyor. Biz böyle bir şey diyemeyiz. Adres gösteremeyiz” dedi.

"Elinizde kanıt varsa getirin"

Zaman'da yer alan habere göre, Şengül Hablemitoğlu, CNN Türk Tarafsız Bölge programında eşi Necip Hablemitoğlu cinayeti dosyasının yeniden açılmasını değerlendirdi. Hablemitoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atıf yaptığı eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın cinayetle ilgili açıklamalarını inandırıcı, yeterli ve herhangi bir yere ulaşılabilir bulmadığını söyledi. Hablemitoğlu, hükümet yetkililerine, “Cinayeti siyasi iklimin malzemesi yapmayın. Elinizde paralelcilerin yaptığına dair kanıtınız varsa getirin” çağrısı yaptı.

"Rüzgâra göre değişiyor, kırgınız"

İktidarın cinayetin çözülmesi için siyasi bir kararlılık göstermediğine işaret eden Hablemitoğlu, özetle şunları söyledi:

“Bu cinayet Ergenekon içerisinde de değerlendirildi. Şimdi de paralelciler yaptı deniyor. Bunları duyunca yaralanıyorsunuz. Rüzgâra göre değişiyor. Siyasetin nesnesi haline geliyor. Bu yüzden kırgın olduğumuzu hep söylüyorum. Bizim önümüzde Ergenekon öncesi dönem, Ergenekon dönemi ve 17-25 Aralık sonrası yaşanan iki yıllık süreçte Hablemitoğlu cinayetinin algılanması. Hablemitoğlu cinayeti 3 aşamada karartıldı.”

17-25 Aralık polisleri soruşturuluyor

Hablemitoğlu'nun avukatı Ersan Barkın, dün Hablemitoğlu'nu ‘Ergenekon öldürdü' diyenlerin bugün ‘paralel öldürdü' dediklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

“Suikastı kim işledi? Hangi maddi deliller var? Dosyada hiçbir delil kalmamış. HTS kayıtları yeniden toplanıyor, araç kiralama şirketlerinden kimlere araç kiralamış yeniden araştırılıyor. Özellikle 17/25 Aralık sürecinde Fethullahçı olduğu iddiasıyla görevden alınan polis teşkilatında olanların soruşturulması amaçlanıyor.”