Şengül Hablemitoğlu: Bizim olay mahalline ilk gelenler şimdi gözümün önüne geliyor

Ankara'da 19 yıl önce suikaste uğrayan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun eşi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Şengül Hablemitoğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı son videonun ardından yaptığı paylaşımda, "Yahu bu açıklama müthiş; bizim olay mahalline ilk gelenler şimdi gözümün önüne geliyor. Doğru anlamışım olup biteni. Kirli devletin kirli insanları ve olay mahalli..." ifadesini kullandı.

"Bu arada savcı bulursanız haber verin."

Hablemitoğlu paylaşımlarında, "Eli kanlı katiller, uyuşturucu kaçakçıları saygın muteber devlet adamları hemi? Topunuzun soyu kurusun, çürüyün diyeceğim ama zaten çürümüşsünüz...Her siyasi cinayet, işlendiği dönemin ilgili kurumlarındaki bürokratları zan altında bırakır. Burada olan bunun ifşa edilmesi, malumun ilanı.Katillerin bilinmediğini düşünmüyordunuz herhalde. Mevzu bu da değil, susanlar, görmezden gelip ört bas edenler cinayetlere ortaktır zaten... Yalnız Sedat Peker olay mahalline ilk gelenlere bakın diyor ya; eksik bilgi. Tabii ne bilsin öldürülenlerin yakınları kadar farkındalığı olamaz. Sonuç itibariyle bizim cenahtan değil. Biz, birden bire ortadan kaybolanları da bir kenara koyarız. İlk gelenler ve birden kaybolanlar.. Bu arada savcı bulursanız haber verin..." düşüncesini dile getirdi.

Hablemitoğlu suikastı

Gazetelerin manşetlerine "derin suikast", "derin cinayet" ve "Başkentte kanlı pusu" ifadeleriyle yansıyan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin üzerinden 19 yıl geçti.

Necip Hablemitoğlu, Çankaya Portakal Çiçeği Sokağı'ndaki evinin önünde 18 Aralık 2002 akşamı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından gazetelerde "derin suikast-devletin hassas olduğu konularda araştırmalarıyla tanınan Hablemitoğlu vurularak öldürüldü", "derin cinayet-DGM'deki Gülen davası ve Alman Vakıflarıyla ilgili çalışmalarıyla tanınan ve 'çok şey bilen' Hablemitoğlu'nu Ankara'da vuranlar kaçtı", "Başkentte kanlı pusu-İslamcı terör ve Fethullahçı yapılanmalara ilişkin çalışmalarıyla tanınan Hablemitoğlu öldürüldü" manşetleri vardı.

14 Temmuz 2016'da, Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 73 kişi hakkında silahlı terör örgütü kurarak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalıştıkları gerekçesiyle dava açıldı. İddianamede Hablemitoğlu cinayeti ile FETÖ ilişkilendirildi.

Peker, videosunda 1993 yılında katledilen gazeteci Uğur Mumcu ve 1996'da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı'nın cinayetine ilişkin olarak Mehmet Ağar ve Korkut Eken'i işaret etti. Peker, "Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim; katil en önce gelir, Mehmet Ağar" demişti.

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