Şengör: Bizansı Osmanlı'ya tercih ederim

İTÜ öğretim üyesi Prof.Dr. Celal Şengör CNN Türk’te yayınlanan Aykırı Sorular'a konuk oldu. Enver Aysever'in sorularına yanıt veren Celal Şengör sıra dışı yorumlarda da bulundu.

Şengör, konuşmasının başında dinin sorgulamayı yasaklayarak bilimi engellediği, tarımda gelişmenin yağmur duasıyla olmayacağını söyledi.

Aynı durumun Osmanlı döneminde daha yoğun yaşandığını söyleyen Şengör, "Bizans'ı Osmanlı'ya tercih ederim, çünkü Bizans toplumu bilime değer veriyordu" dedi.

Şengör'ün, orduyla ilgili bir soruya, Hava Orgeneral Ergin Celasin'in telefonuna "Emredin Komutanım" diye yanıt verdiğini anlatması, Enver Aysever'in tepkisini çekti.

Aysever, "Koskoca bilim adamısınız. Dünyaya adınızı duyurmuşsunuz. İnanca, dinlere karşı olan birinin bir komutana böyle hitap etmesi doğru mu?" diyerek Şengör'ü eleştirdi.

12 Eylül döneminde Kenan Evren'in sağ kolu olan Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya için "Şahinkaya Generalim ile canciğer dostum, gelsin ben yine selam dururum" diyen Şengör, orduya olan saygının bilim adamı olmakla ilgisinin olmadığını söyledi.

'Darbe zorunlu ameliyat gibidir'



Daha önceki açıklamalarında da "Kenan Evren akıllı bir adamdır" diyen, Türkiye'de darbelerin devletin devamlılığı için yapıldığını savunan Prof. Dr. Celal Şengör, "Düşün ki sen kansersin, şunu alırsan yaşayacaksın. Darbeler sevimsizdir. Ama ameliyatlar da sevimsizdir" diyerek darbelerin zorunlu olduğunda olması gerektiğini savundu.