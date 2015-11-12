Peşmerge, Şengal'i IŞİD'den geri almak için operasyon başlattı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı peşmergeler bu sabah Şengal'in IŞİD'in elinden alınması için taarruz başlattı. Kürt birliklerin karadan taarruzuna ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları da hava saldırılarıyla destek verdi.

BBC'den Jim Muir’in haberine göre, taarruzun şafak vaktinde önce karadan roket saldırısıyla başladığını daha sonra birliklerinin karadan ilerlediğini aktarıyor. Muir, kara saldırısına hava operasyonun da akabinde başlamasıyla Şengal merkezinden de dumanlar yükseldiğini bildiriyor.

Yaklaşık bir ay önce Kürt birlikler kentin bir kısmının kontrolünü ele geçirmişti. 'Şengal'e Özgürlük Operasyonu' adı verilen taarruza 7 bin 500 peşmerge ve Ezidi savaşçının katıldığı belirtiliyor.

Kürt birlikleri ve ABD ordusu, bu beklenen harekâta karşı IŞİD'in de bölgedeki militan sayısını 600'e çıkardığını belirtti. Operasyonu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani denetliyor.

Geçen yıl IŞİD’in kontrolüne geçmişti

IŞİD, Ezidi nüfusun yoğunlukta olduğu Şengal'in kontrolünü geçen yıl Ağustos ayında ele geçirmiş, on binlerce Ezidi, Şengal dağına kaçmaya zorlanmıştı. Binlerce Ezidi kadın ve çocuk da IŞİD'e esir düşmüştü. Kent, IŞİD'in iki ana kalesi Suriye'de Rakka ve Kuzey Irak'ta Musul'un arasında stratejik bir konumda bulunuyor. Şengal'in IŞİD'den geri alınmasıyla örgütün ikmal yolları da kesilmiş olacak.