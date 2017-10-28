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Senfoni orkestrasından Cumhuriyet Bayramı özel konseri

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Korosu ile birlikte ‘Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri’ verdi

28 Ekim 2017 22:45

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Korosu ile birlikte ‘Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri’ verdi.
Cumhuriyetin 94\'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası\'nın, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Korosu ile birlikte düzenlediği Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri, Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi\'nde gerçekleşti. Senfoni Orkestrası, Şef Ender Sakpınar yönetiminde konserin ilk bölümünde 10 yaşındaki keman sanatçısı solist Bade Daştan ile ünlü besteci F. Mendelsshon’un \'Keman Konçertosu mi minor\' adlı eserini seslendirdi.
Konserin ikinci bölümünde Senfoni Orkestrası, Şef Çiğdem Aytepe’nin yönettiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Korosu ve Ersin Antep’in anlatımıyla Onuncu Yıl Marşı, Sakarya Marşı, İzmir Marşı gibi bilinen marşlar ve türküler seslendirdi. Türkü ve marşlar öncesi hikayelerini anlatan Ersin Antep, Eskişehirli cumhuriyet sevdalılarını geçmişe götürdü. Salonu dolduran Eskişehirliler türkülere ve marşlara coşku ile eşlik etti.
Konser sonunda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, 10 yaşındaki Bade Daştan ile sanatçıları kutladı.

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