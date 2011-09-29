-Senfoni orkestrası ihalesinden gözaltında İSTANBUL (A.A) - 29.09.2011 - Maltepe Belediyesine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Zengin, adliyeye getirildi. Kartal Adliyesine sivil polis ekiplerince getirilişi sırasında, bir gazetecinin ''Niçin buradasınız?'' sorusuna Zengin, ''Hiç senfoni orkestrası dinlediniz mi? Dinlemezseniz anlayamazsınız, çağdaşlığı bilemezsiniz. Çağdaşlığın düşmanlarını da bilemezsiniz'' şeklinde yanıt verdi. Bir gazetecinin, ''gözaltına mı alındınız?'' şeklindeki sorusunu da Zengin, ''Hayır, bilgimize başvuracaklar'' dedi. Bu arada, Maltepe Belediyesine yönelik operasyonun, ''belediyeye senfoni orkestrası hizmet alımı'' ihalesi ile diğer bazı işlemlere ilişkin yürütülen müfettiş incelemesinin ardından gerçekleştirildiği öğrenildi. Gözaltına alınarak, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince mevcutlu olarak adliyeye getirilen 10 kişi arasında, belediye yetkilileriyle, ihale ve bazı işlemlerde ismi geçen şirket yöneticilerinin de olduğu belirtildi.