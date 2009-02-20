Şenes Erzik'in başsağlığı mesajı

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Emin Cankurtaran'ın ölümü, futbol kamuoyunda üzüntü yarattı.



Cankurtaran'ın vefatı ile ilgili kulübün resmi internet sitesinde açıklamada bulunan UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, "Emin Bey'e Tanrı'dan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye çok büyük hizmetlerde bulundu. Ufku ve vizyonu çok genişti. Türk sporu adına büyük bir kayıp. 'Her şey Fenerbahçe için' sloganıyla kulübe büyük hizmetler verdi"dedi.



Fenerbahçe Kulübü Sekreteri Vedat Olcay ise "Kendisini uzun yıllardır tanıyordum. Fenerbahçe'nin yönetiminde de bulunmuş, benim gibi genel sekreterlik yapmış bir isimdi. 1974-76 yıllarında da kulübümüzün başkanlığını yapmıştır. Fenerbahçeliliği tartışılmazdı. Hiçbir zaman kulüple ilgisini kesmedi. Hepimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, Cankurtaran'la ilgili, "Gerek mali, gerek transfer olarak kulübe büyük hizmetleri bulunmuştur. İş hayatından da arkadaşımdır. Çok iyi derecede bir Fenerbahçeliydi. Allah'tan rahmet diliyorum" derken, eski futbolculardan Cemil Turan, "Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin başı sağolsun. Emin Abi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim için bir arkadaş, bir ağabey gibiydi" diye görüş belirtti.



Sarı-lacivertlilerin eski milli futbolcularından Alparslan Eratlı, Emin Cankurtaran'ın, Fenerbahçe için değerli isimlerden biri olduğunu ifade ederek, "Bu kulübe katkıları anlatılmakla bitirilemez. O zamanki yöneticilerin karşı çıkmasına rağmen, beni Fenerbahçe camiasına kazandıran kişidir. Allah rahmet eylesin" dedi.



Yavuz Şimşek de "Çok değerli bir büyüğümüzdü. Onun zamanında kulüp gelirleri sadece hasılatlarla sınırlıydı. Emin Ağabey'in o dönemde kulübe sağladığı olanaklar, bugünle mukayese edilemez. Büyük katkıları oldu. Fenerbahçe için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı" açıklamasını yaptı.

